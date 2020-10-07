中國人疫情當下也發現身邊反美與愛國者變多了

南亞與歐美的武漢肺炎疫情持續延燒之際，中國已穩控疫情且經濟逐步復蘇，官方趁勢宣傳這是“制度優勢”。有中國民眾認為，疫情後，身邊的“愛國者”以及反美人士變多了。

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據中央社今天報道說，後疫情時期中國民眾指：身邊“愛國者”變多。

去年底武漢爆發2019冠狀病毒疾病疫情，官方通報一開始並不透明，3周後卻突襲式對武漢採取強力封城措施，隨後多地採取社區封閉式管理，幾乎全國人民一下子加入了強制戴口罩、出入社區要憑證且限次數、集中採買民生物資的生活。

4月份後，民眾生活逐步邁向正常化，經濟上也逐步復蘇。中國第2季國內生產毛額（GDP）年增3.2%，由負轉正；9月官方製造業採購經理人指數（PMI）為51.5，創半年高點。此時武漢肺炎卻席捲全球，其他國家應對疫情的方式，看在中國人心裡別有一番滋味。

在中學任教的陳姓老師告訴中央社記者，疫情變化造成人民心理反轉，加上輿論管控及引導風向，“我身邊的人，普遍反美、‘愛專制’，愛國者變多了。”他的同事與親友大多肯定中國的防疫，認為許多措施是愛民眾、重視生命的表現。

然而，這樣的反美情緒，除了與近兩年來中美在政治外交、貿易、科技圍堵、學術交流限制等領域衝突節節升高有關之外，也有人為操作的痕跡。

在私營企業工作的王姓民眾說，他在軍隊、事業單位工作的幾個朋友或同鄉，與他聊兩句就主動說“（武漢肺炎）病毒是美國傳過來的”，他覺得莫名其妙，為何一見面或通電話就講這些？他認為這和事業單位上大半年來加強政治學習、甚至給予一定的政治任務有關。

據中央社說，所謂“美軍將病毒帶進中國武漢軍運會”的說法，起自中國外交部發言人趙立堅3月份在社群平台推特上的英文發文。外界多視為“戰狼外交”的表現，但民間顯然也受此說法影響。

9月8日，中國官方舉行“全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會”，中共總書記習近平出席並發表長篇講話，表示抗疫取得重大戰略成果，“充分展現了中國共產黨領導和我國社會主義制度的顯著優勢”。

從事翻譯行業的趙姓民眾認為，透過疫情，可以看出當局的動員能力、控制能力“是非常可怕的”。與此同時，他認為美國及歐洲國家相對信任民眾的自我管理能力，防疫做法比較人性化。他會看海外的新聞及與身邊的外國人討論疫情，但一般中國民眾不一定會有這種感受。

上述王姓民眾也不認為在這次疫情應對中，中國做得最好。他認為最關鍵的還是要允許自由報導，這樣官方數據才會比較可信。但無論是武漢或是後來陸續爆發本土病例的北京、大連、青島等地，相關疫情資訊都來自官方。

據該報道，處於“後疫情”時期的中國，從事地產業的楊姓民眾表示，在當局強力防疫奏效並獲得民眾認可的情況下，他最擔心的是，為了防疫推出的“健康碼”做法會更進一步，未來推出“信用碼”、“國安碼”等掌握民眾資料。