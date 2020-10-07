中國代表26國批西方踐踏人權 華春瑩說聯合國70國支持北京立場

聯合國大會演變成中國與西方國家的外交角力。繼德國6日代表美、英、法等39國，發表關切中國人權紀錄的聲明後，中國外交部發言人華春瑩7日指出，有近70國在第75屆聯合國大會第三委員會發言，支持和呼應中方立場。

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據東森新聞今天報道，人權問題遭關切，華春瑩指近70國在聯合國大會支持中方立場。“十一”長假期間，中國外交部例行記者會休會，因此中國外交部發言人華春瑩是透過官媒《央視》發表上述言論。中國官方媒體稱，這是針對少數西方國家，在聯合國大會第三委員會上妄議涉港、涉疆問題。

據華春瑩表示，巴基斯坦代表55國就涉港問題做共同發言，古巴代表45國就涉疆問題做共同發言，支持中方在涉港、涉疆問題上的立場和舉措。華春瑩說，這些國家認為，中國制定和實施香港特區維護國家安全法，有利於“一國兩制”行穩致遠，有利於維護香港的繁榮和穩定；這些國家讚賞中國新疆依法採取一系列措施，應對恐怖主義和極端主義威脅，保障新疆各族人民人權。

據華春瑩還說，一些西方國家自身人權劣跡斑斑，難民問題久拖不決、人道主義危機屢屢上演，種族主義、極端主義、少數族裔問題擡頭，反猶太、反穆斯林、反非洲後裔的言論和惡性事件頻頻發生，動輒對別國採取經濟封鎖、金融制裁等單邊強制措施，嚴重侵犯他國基本人權，他們有什麼資格對其他國家的人權狀況說三道四？

據華春瑩指出，中方絕不接受人權“教師爺”，反對搞“雙重標準”。