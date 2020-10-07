亞洲億萬富豪財富猛增 中國富豪近翻倍

根據投行瑞銀與羅兵鹹永道周三發表的報告顯示，自今年4月初至7月底，亞太區億萬富豪的財富反彈36%至3.3萬億美元，顯示區內區經濟在疫情下正在復蘇。期內，中國內地億萬富豪的財富增幅更達41%，因內地疫情減退刺激股市上升。

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據路透社今天報道說，投行瑞銀與羅兵鹹永道周三發表的報告顯示，亞太區億萬富豪的財富回升，中國內地富豪人數創新高。該份最新出爐的2020年億萬富豪報告指出，亞洲成為全球億萬富豪最多的區域，高達831人，佔全球億萬富豪總數的38%，他們當中有81%為白手興家。當中，內地億萬富豪財富占亞太區整體的一半，全球佔比則為17%，高於2018年的11%。至於香港的億萬富豪人數略為下降至65人，與長期平均數值相符。

據瑞銀財富管理亞太區聯席主管及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲分析稱，“亞太區億萬富豪的財富增幅遠高於歐洲、中東及非洲地區和美洲地區的幅度。這反映了區內整體具備極高韌力，當中經濟復蘇的機遇龐大。”

被視為創新者和顛覆者的亞太區億萬富豪的財富增長高達23%至1.4萬億美元。傳統的億萬富豪財富升幅在相比之下較為遜色，同期增長13%至1.2萬億美元。

路透社指，科技和醫療保健行業板塊貢獻最高比例的亞太區億萬富豪，佔181位（8%），其次為美洲地區（153位，7%）。亞太區億萬富豪的財富較穩健，從2019年至2020年4月初出現的股市市場拋售後，亞洲億萬富豪的財富僅下滑2.1%至2.4萬億美元，分別遠低於歐洲、中東及非洲地區（EMEA）的10.1%以及美洲地區的7.4%跌幅，反映亞洲億萬富豪應對市場波動的高韌性。

報告稱，中國內地億萬富豪的財富增長冠絕全亞洲。儘管疫情肆虐，截至今年7月底內地億萬富豪數目創下415人的新高，總財富達1.7萬億美元。這較2018年相比大幅增加71%，其中98%的億萬富豪更是白手興家。截至今年4月初，他們的財富在過去10年期間增長近9倍，而美國只增長1倍。