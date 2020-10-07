分析猜北京布局與美國脫鉤 狂買日本國債

中國透過出口賺外彙和買美元累積了龐大外彙儲備。近月中國大陸卻大舉買進日本公債，金額同比激增超過3倍。有評論認為，這與美中經濟醞釀脫鉤，北京希望分散投資風險有關。

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據自由亞洲今天報道稱，美中醞釀脫鉤，北京狂買日債同比激增逾三倍。消息稱今年7月，中國買進的日債規模達到7,239億日元， 創2017年1月以來單月最高紀錄。“日經亞洲評論”引述日本財務省和日本央行的資料，今年4到7月，中國凈買入1.46萬億日元，也就是相當於138億美元的中長期日本公債，是去年同期的3.6倍。光是7月，中國買進的日債規模達到7,239億日元， 創2017年1月以來單月最高紀錄。

根據投資銀行摩根士丹利的報告，日本10年期公債收益率徘徊在0%上下，但是把美元對日元彙價計算在內，收益率約為1.2%，高於美國10年期公債的0.7%.而香港中文大學經濟學者莊太量相信，北京此舉可以為龐大儲備獲取更佳收益。

目前中國僅次於美國，成了日本第二大公債買主。與此同時，中國持續拋售美國公債。美國財政部最新數據顯示，中國持有的美國公債在7月下滑至1.073萬億美元。

據該報道，到今年8月為止，中國政府所持有的外彙存底達到3.16萬億美元。