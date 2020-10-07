印度稱買了俄羅斯利器“章魚”邊境對付中國坦克

自6月開始，中印邊界衝突情勢緊張情勢升溫，印度軍方立刻得到了緊急財政授權，2020年7月底開始大規模採購外國軍火，近期與俄羅斯談判引進“章魚”M1（2S25）自走反坦克砲，由於中國解放軍裝備了15式輕型坦克，因此印度也積極向國際市場尋求能與之抗衡的型號，最後選中了俄羅斯的“章魚”。

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據聯合新聞網今天報道稱，對付解放軍戰車利器來了! 印度向俄羅斯買“章魚”高原反坦克砲。“章魚”是俄羅斯為空降兵部隊研製的輕型自行反坦克砲，印度可能正在要求俄羅斯對“章魚”進行改進，讓它能夠在中印邊境西線的高海拔地區使用，“章魚”是印度所能找到的、唯一看起來像輕型坦克砲的現貨。

印度目前擁有裝備都是重型主戰坦克T-72、T-90和自主研發的“阿瓊”（Arjun），它們更適合在平原作戰，但印度媒體承認，在中印邊境的惡劣地形上，這些坦克的行駛問題很大。而“章魚”的適用環境溫度範圍是零下50攝氏度到零上50攝氏度，可以適應喜馬拉雅山區冬季環境的，但是溫度低於零下20度，就必須使用加熱措施，否則無法啟動，“章魚”的使用高限是海拔4,500米，比T-90S的適用海拔高多了。

據該報道，然而印度陸軍卻認為，在1947-1948年的印巴戰爭中，印度大量使用美製M3輕型坦克，對擊敗巴基斯坦起到了重要作用。據消息說，印度陸軍打算用5億盧比先買上24輛“章魚”應急，目前這批“章魚”正在俄羅斯進行測試，但“章魚”已經在2010年前後停產。因此，俄羅斯可能是調撥庫存型號滿足印度緊急需求，如果印軍對它比較滿意，再重開生產線。