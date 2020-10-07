抖音美國官司日子定了 大選投票翌日開庭聆訊

美國一位法官表示將於11月4日進行聆訊，決定是否允許美國政府禁止與中國短視頻分享應用TikTok的業務。TikTok曾表示，該禁令實際上將禁止在美國使用TikTok。美國司法部對美國地方法官擋下美國商務部對微信禁令的上訴案也最快要等到11份才上庭。

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據路透社消息，美國法官定11月4日將就商務部對TikTok的禁令進行聆訊。美國華盛頓地區法官Carl Nichols在9月27日發布初步禁制令，暫時阻止美國商務部禁止蘋果和Alphabet旗下谷歌的應用商店移除TikTok、不讓新用戶下載的禁令生效。

Nichols現在必須決定，是否阻止商務部將於11月12日生效的進一步的限制性規定。Nichols排定的新聆訊日程正好是在總統大選後一天。

另外，美國司法部也向美國第九巡迴上訴法院就地方法官Laurel Beeler在9月19日發布的臨時禁令提出上訴。該臨時禁令也擋下了商務部的命令，該命令將禁止在美國與WeChat進行其他交易，這可能會極大地降低目前美國用戶對WeChat的使用，或可能使其無法使用。

據路透社說，法院日程安排顯示，最早11月底才可能就此請求做出裁決。