日媒驚廣東佛山出現“日本繁華街”

中國廣東省佛山市9月突然出現了街頭景象與日本東京相似的商店街“一番街”。在10月1日起的國慶節黃金周假期中，歡呼“可以曬圖”的喜愛日本的年輕人令此處變得熱鬧非凡。因為以假亂真，共同社文問這裡是新宿歌舞伎町，還是澀谷中心街？

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據共同社消息，廣東佛山驚現“日本繁華街”引熱議。在一番街，“承辦忘年會”“每天營業至凌晨2點”等日語招牌鱗次櫛比。道路上有“停止”“出租車”“徐行”等標識，還停着橫濱牌照的車輛。另外也能見到都營巴士的車站和“東京Metro”地鐵的指示標記。此處還吸收了日本動漫世界的元素，有與動畫片《頭文字D》中“藤原豆腐店”像極了的店鋪，寫着“哆啦A夢”“海賊王”的招牌也四處可見。

據該報道，商店街管理方似乎是針對“喜愛日本”的人群進行了設計，但此事存在著作權上的問題，在中國國內也出現了批評意見，一番街能保留多久不得而知。已有部分招牌隱去“一番街”字樣和顯示“正在裝修”。據一名中國女性（23歲）以街頭為背景擺拍照片，她表示“雖然沒去過日本，但能拍出好看的照片”。身穿日本女高中生制服拍照的另一位20多歲女性說：“去過日本好多次。比起東京，一番街更像大阪呢。”

報道稱，一家中國網絡媒體指出：“對新型冠狀病毒疫情下想去日本也去不成的年輕人來說，這裡正好成為了遊玩地點”。