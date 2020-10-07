日澳印深化戰略合作擴大安全措施 低調避中國與軍事議題

日本和澳洲周三討論了東京所稱的特殊戰略夥伴關係，雙方同意在地區環境“變化”的背景下擴大安全措施並深化合作。中國曾警告不要搞排他的、針對第三方的“小圈子”，不過有關周三磋商的聲明並未提到中國。

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據路透社今天報道稱，日本、澳洲、印度磋商戰略合作關係，擴大安全措施並深化合作。這場會晤在日本外務大臣茂木敏充與澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)之間進行。前一天，日、美、澳、印四國外長舉行了會談，美國國務卿蓬佩奧主張深化與亞洲盟友的合作，構建對抗中國在該地區日益擴大的影響力的堡壘。

這是蓬佩奧兩年多來首次訪日。此時正值中美關係惡化之際，他呼籲聯合起來對抗北京。這對於在貿易方面依賴中國的美國盟友來說是個敏感話題。

據路透社說，中國曾警告不要搞排他的、針對第三方的“小圈子”，不過有關周三磋商的聲明並未提到中國。

茂木敏充隨後會見了印度外長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar)，茂木表示，日本菅義偉政府將繼續強調與印度的戰略夥伴關係。

印度媒體此前曾猜測，印度將邀請澳洲參加與日本和美國舉行的年度馬拉巴爾海軍演習。印度方面對擴大軍演規模猶豫不決，因為中國過去曾批評這種擬議的多邊軍演是由美國主導的反華行為。儘管外務省稱茂木敏充和蘇傑生同意保持密切聯繫，但沒有提及軍演。