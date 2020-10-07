皮尤調查：先進國家對中國負面評價創歷史新高

權威的皮尤研究中心（Pew Center）最新的一項民調發現，在很多先進經濟體系國家，最近一年來對中國的負面評價大幅飆升。這項包括14個國家的民調顯示，每一個國家大多數人都對中國有負面的評價，在澳洲、英國、德國、荷蘭、瑞典、美國、南韓、西班牙以及加拿大，對中國負面的評價，創下皮尤十多年前首次就這項議題進行調查的最高點。

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調查顯示，對中國負面評價飆升幅度最大的是澳洲，該國有81%的人對中國評價是負數，比起去年升了24個百分點。在英國，超過四分三的人對中國有負面評價，與去年相比升了19個百分點。而在美國，對中國負面評價增加了差不多20個百分點，而自特朗普總統上台後，則上升了13個百分點。

皮尤分析，對中國負面評價飆升，正值全球多國批評中國處理疫情的手法。皮尤調查的14個國家當中，指中國搞砸了疫情的中位數是61%，這個數字比起很多國家人民對本國的評價高出很多，只有美國人對本國處理疫情的手法有更差的評價，中位數是84%。

中國搞砸了疫情的處理，亦同時拖累人們對中國主席習近平的信心。在皮尤調查的10個國家中至少有7個國家人民對習近平處理世界事務不存太多或沒有信心的中位數是78%。對習近平欠缺信心的數字也創了歷史新高，只有日本和西班牙為例外。在大多數的國家，對習近平不存太多或沒有信心的，自去年以來，增加了雙位數字的百分點。以荷蘭為例，該國人民去年有大概一半人不信任習近平，而今日則有70%如此認為，上升了17個百分點。

不過，就算對習近平的負面形象上升，但在大多數國家，習近平給人的信心，仍然較特朗普總統要好。以德國為例子，該國有78%的人對習近平不存信心，但有89%的人給予特朗普同樣的評價。

對然習近平的全球形象稍微好過特朗普，但卻遠遠遜於世界其他領袖，包括德國默克爾以及法國的馬克龍和英國的約翰遜。

至於經濟力量方面，中國在調查中的評價稍微看好。問卷給予的四個選擇當中，大多數國家的人民相信中國已達到世界經濟的首位。尤其在歐洲，這個看法更為普遍，皮尤所調查的國家中，所有歐洲國家都相信中國經濟力量領先世界。美國人民有52%認為本國經濟是世界第一，但其餘只有日本（53%）和南韓（77%）認為美國第一。

皮尤的調查同時發現，就算世界多個國家認為中國經濟領先美國，但不管國家是富或貧，對中國負面評價卻不受影響。高收入的國家，與低收入的國家，人民同樣對中國給予負面評價。

皮尤這次的調查從2020年6月10日至8月3日，受訪對象包括了14276人，範圍涵蓋了14個國家。