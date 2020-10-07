美國明拒中共黨員入籍 網絡吵翻天 律師諮詢勸快速登報退黨

美國國籍暨移民局近期公布政策指引，共產黨或任何極權政黨成員或有關人士，與美國歸化誓言，包括承諾支持及捍衛美國憲法及法律不一致且不相容，美方基於指引不予受里申請。美方劍指中國新政策再度引起中國社群熱議，有律師建議諮詢者儘快退黨。

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據中央社今天報道稱，美國禁共產黨員移民劍指中國，有律師諮詢建議儘快退黨。這項新的移民政策，對考量申請移民入籍資格案件，因個案是共產黨或任何極權政黨成員的因素，提供如何裁定拒絕的指引。

美國國籍暨移民局（USCIS） 2日公布的新聞稿強調，一般來說，除非豁免個案，任何有意移民者，具共產黨或其他極權政黨黨員，旗下分支、相關機構成員等身分，無論在美國境內或國外，都是會被拒絕的。新聞稿進一步說明，美國移民政策手冊增加的指引，將協助移民官員對申請不受理的裁定，與聯邦法律有一致的基礎。

據該報道，美方在7月即透過媒體透露，將限制具中國共產黨員身分人士取得簽證或入境，國籍暨移民局新指引劍指大量有意取得美國綠卡的中國籍人士，當中許多曾任黨政軍機構或國企高官，具共產黨員身分。

中央社引述德國之聲（DW）消息，洛杉磯移民律師鄭存柱認為，這並不是一個新規定，美國移民相關條款中早有相關規定。但過去執行過程中是相對寬鬆的。鄭存柱在德國之聲中文網訪問指出，所有諮詢移民事務的人他都只有一個建議，就是儘快退黨。共產黨組織是不會給出具退黨證明的，但黨員本人可以登報聲明，登報退黨就是一種公開公示。