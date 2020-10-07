習近平思想入教科書 重點大學必修

中國教育部日前在中共黨刊“求是”雜誌發表文章，指包括北京大學、北京清華大學在內的37所重點大學，9月起的新學年度將開設“習近平新時代中國特色社會主義思想概論”課。

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據中央社今天報道稱，習近平思想納入中國重點大學必修課。據中共黨刊“求是”雜誌的文章還說，“習近平談治國理政”第3卷及“習近平總書記教育重要論述講義”將列入各校思想政治課的最新教材，且將編寫“習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本”和“四個自信”等思政課輔助教材。

該報道說，將習近平思想列入思政課的作法，被普遍認為習近平緊抓全國意識型態，鞏固個人地位的作法，更被視為直追毛澤東之舉。

該報道引述自由亞洲電台說，中國一些大學院校已將習近平思想課程列為必修課，且列為畢業要求，卻又不計算學分。

以北京清華大學經管學院為例，大學部學生除必修“中國近現代史綱要”、“馬克思主義基本原理”、“毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論”等思政課程外，還必修“習近平新時代中國特色社會主義思想概論”。日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）分析，習近平思想被列為大學思政課程，似是為迎接2021年中共建黨100年，同時對許章潤、蔡霞等中國知識份子近期頻頻發聲諫言的強勢回應。

2020年6月，中國大學校院的思政課教師人數，已激增到9萬2430人。與習近平2019年3月召開思政課座談會前相較，激增了1萬5373人，僅1年3個月就增加2成的人力。習近平曾於8月31日在求是雜誌發表文章提到，“辦好思政課，是我非常關心的一件事”、“思政課教師本身都不信，還怎麼教學生”、“要給學生心靈埋下真善美的種子，引導學生扣好人生第一粒扣子”，代表他對緊抓思想教育念茲在茲。

據中央社報道稱，“習近平新時代中國特色社會主義思想”在2017年中共19大列入黨綱，被認為是習近平將自己在黨史上的地位，拔高到直逼毛澤東。有分析認為，遲早有一天，這16個字終將簡化成“習近平思想”，等同“毛澤東思想”。