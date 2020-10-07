蓬佩奧警告：若中國武力犯台美將采一切行動緩解區域緊張情勢

彭佩奧在華盛頓舉行的美國國務院新聞發布會上 2019年6月8日

美國國務卿蓬佩奧訪問日本，接受日本經濟新聞專訪時透露，美國有意打造一個「對抗中國共產黨的安全保障網」。被問到如果中國武力犯台，美國是否會協防颱灣時蓬佩奧說，美國將採取一切行動，緩解區域的緊張情勢，他說，「坐視中國的行為並非正確答案，不論是對台灣或日本，美國一直是安全保障上的夥伴」。

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所謂打造一個「對抗中國共產黨的安全保障網」是什麼意思呢？蓬佩奧說，希望將美國、日本、印度、澳大利亞四國合作制度化後，擴大到周邊其他國家，建立印度太平洋地區的多邊安保框架，強化具有共同價值觀和戰略的國家間的凝聚力，劍指中國。

至於在台美關係上，蓬佩奧提到，美國與台灣建立長期關係，有着相同的價值觀，但令人遺憾的是，中國共產黨拒絕這樣做，又不讓香港維持五十年高度自治。

被問到如果中國單方面攻擊台灣，美國是否準備捍衛台灣？蓬佩奧說，美方將採取一切措施緩解區域的緊張局勢，這是特朗普政府在全球的任務。他說，美方不是要挑起衝突，而是在尋求和平，該感到羞恥的是中國共產黨；除了與越南關係緊張；迫使日本不得不在釣魚台空域頻繁緊急升空因應；還有喜馬拉雅（中印邊境）發生的事情。他說，中國用暴力手段，不是大國應有的所為。

蓬佩奧在接受NHK專訪時，對於美中因台港加深對立，他認為這不是美國對上中國的問題，而是自由與專制政治要選擇哪邊的問題。他反問，讓使用軍事或威迫力量欺壓弱者的國家來支配世界好嗎？強調美中對立並非雙邊問題，而是國際社會的問題。

蓬佩奧並譴責中國在南海及東海誇耀軍事力量，持續採取威迫性行動。他說，這是緊急課題，全球長期以來被置於中國威脅下，現在是必須認真因應這個問題的時候。