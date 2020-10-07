香港人心思離? 富人多急買洛杉磯等地房

香港的富人們近來因擔憂政治變化，紛紛外移資金，在世界各地現金購買高端房產，其中美國西海岸也是這些高凈值買家的目的地。南加州華裔業者表示，來買房的香港買家大多是出於政治擔憂，洛杉磯房屋相比寸土寸金的香港既便宜又寬敞，而且交易都是現金。與此同時，香港本地一項新民調顯示近半港人希望移民。

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據世界日報報道稱，香港富豪憂政局涌洛城置產。消息說，洛杉磯一些豪華公寓，比起香港的高檔公寓仍很便宜，因此香港買家也願意買。該報道引據華爾街日報消息，香港富人們因為連續多月以來，當地發生大規模示威遊行和港版國安法，令這些從未考慮過搬遷的居民開始擔憂。今年他們除了成為倫敦海外買家中最大的群體以外，洛杉磯、新加坡、溫哥華和悉尼都是他們青睞的目的地。

該報稱，這些買家購置的房產都相當高端，而且都是現金買家。目前香港還沒有像大陸那樣有資金外彙管制，但不少人都擔心這種情況可能會改變，這種不確定性可能會加劇人們對海外資產的興趣。

洛杉磯華裔地產經紀章禮定表示，確實他接觸到的香港買家，轉移來美多是出於政治方面的顧慮，擔心資金在香港不安全，也擔心未來會被外彙管制。又因為本地銀行現已大多不再做外國人的貸款，因此這些香港買家都是現金交易。但他也表示，一般沒有美國合法居留身分的香港客戶，買了房子意義也不太大。他表示，大部份從香港或中國來的客戶，喜歡年份新一點或全新樓房。因為香港寸土寸金，房屋通常面積窄小，物業費也極貴。而洛杉磯房屋相比之下非常寬敞，即使公寓樓也更寬大。例如西邊一些豪華公寓，每月高達上千元物業費，洛杉磯本地人大多覺得不畫算，但比起香港的高檔公寓來說仍很便宜，因此香港買家也願意買。

該報還引據洛杉磯Compass房地產公司經紀人Tomer Fridman，今年香港客戶的諮詢數量增加了兩倍。他看到有2000萬元以上的買家湧入，主要集中在貝萊爾（Bel-Air）、比佛利山和賀姆比山（Holmby Hills）組成的“白金三角”。