39國發表聯合聲明呼籲中國尊重少數民族人權

來自世界各地區39國的駐聯合國外交官10月6日批評中國侵犯維吾爾穆斯林的人權以及打壓香港的自治。北京則進行反擊，將其憤怒集中在美國身上。德國常駐聯合國代表克里斯托弗·霍伊斯根（Christoph Heusgen）在聯合國大會處理社會、人道和文化事務的第三委員會上代表39個國家發言時說：“我們呼籲中國尊重人權，特別是宗教和民族少數族群人士的權利，尤其是在新疆和西藏”。

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霍伊斯根大使繼續對越來越多有關在新疆嚴重侵犯人權的報道表達嚴重關切。

“在新疆，對宗教或信仰自由，遷徙、結社和言論自由以及維吾爾文化都有嚴格的限制，”他說。“大規模的監控繼續不成比例地針對維吾爾人和其他少數民族，出現了越來越多強迫勞動和強制節育，包括絕育的報道。”

霍伊斯根在會後對媒體講話時呼籲北京關閉拘押營。

他提到，去年有23個國家加入了在維吾爾族問題上對中國進行譴責，而今年幾乎翻了一番的國家加入進來表明，國際社會對北京對少數民族政策的擔憂與日俱增。

他說：“這是一個明確的信號，中國對新疆維吾爾族的政策引起越來越多的關注，已經成為全球範圍的關注了。我下面提到的數字，讓數字更大本身並不是目標，有39個國家發出了信號，向中國發出信號，我們通過這個信號，共同要求中國關閉新疆拘留營，要求中國停止拆毀清真寺和宗教場所，要求中國停止強迫勞動，要求中國停止強行節育。"

與霍伊斯根一同出席會議的還有英國常駐聯合國代表團臨時代辦喬納森·艾倫（Jonathan Allen）。他說，中國必須同意聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）提出的訪問新疆的長期請求，以了解維吾爾人的情況。

艾倫還譴責了中國在6月30日實施的一項有爭議的國家安全法，說這個法“侵犯了香港的高度自治，直接威脅到權利和自由。”

這部法律的實施引起了香港數月的反政府抗議活動。

中國常駐聯合國代表張軍針對美國進行了回擊。在隻字不提維吾爾問題的情況下，他聲稱中國在人權問題上取得了“舉世矚目”的成就。他還敦促華盛頓在指責別人之前“好好照照鏡子”，並消除本國社會的種族歧視。

這位大使說：“上百萬美國人民喊出了‘我無法呼吸’、‘黑人的命也是命’”。他指的是非裔美國人喬治·弗洛伊德今年5月在警方控制期間死亡後，美國的抗議者最近發出的要求結束幾十年的種族歧視和不公的呼籲。

張軍還抨擊特朗普總統反覆指控冠狀病毒起源於中國以及北京對它在全球的傳播負有責任。

這位中國大使說：“美國政府需要做的是治病救人，而不是傳播政治病毒，到處製造麻煩” 。

在中國對香港的權威問題上，中國確實獲得了包括伊朗、朝鮮、敘利亞和委內瑞拉在內的50多個國家的支持。與此同時約有45個國家簽署了古巴發表的一份聲明，支持北京提出的在新疆採取的是反恐和去極端化舉措的說法。外交官們說，其它一些國家，包括一些西方國家，受到中國的壓力，要它們不支持這39個國家發表的聲明。

美國沒有在會議上發表講話，但美國是德國發表的39國聯合聲明的國家之一。

美國常駐聯合國代表凱莉·克拉夫特（Kelly Craft）在推特上表達了自己的關注，稱“新疆的局勢和香港近期事態的發展清楚地表明，中華人民共和國公然蔑視自身的人權義務和本國公民的福祉。”

人權觀察組織發表聲明說，中國“殘酷對待維吾爾人、香港和西藏人民以及許多為使自己的人權得到尊重而鬥爭的普通中國人”，39國聲明是對中國的“尖銳斥責”。

人權觀察的聯合國事務主任路易斯·夏邦努（Louis Charbonneau）說：“他們日益增長的憤慨表明，聯合國領導人迫切需要建立一個國際機制，以監督和報告中國各地日益嚴峻的人權狀況，”。