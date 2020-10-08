中國北鬥系統多傳助對台"斬首" 台灣急拆招

中國大陸的“北鬥衛星導航系統”在今年7月底開通，隨即傳出解放軍在浙江部署及試射導彈，台方憂擔兩岸一旦擦槍走火，解放軍將可利用北鬥系統引導導彈，對台灣的軍政設施進行精準的“斬首行動”。有台媒報道，台軍已規畫出有效的防範方案，包括干擾衛星訊號及摧毀解放軍基地的訊號設備。但中國軍方專家再威脅，中國軍隊目前已專為殲20研製成一款小型空對地智慧型導彈，採取抗干擾的北鬥加慣性複合制導方式，射程遠達85公里，能識別履帶式裝甲車和輪式裝甲車，輕鬆執行“斬首行動”。

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據香港經濟日報今天報道稱，中國大陸北鬥助對台“斬首”？台軍稱用這招拆解。中國大陸的北鬥衛星系統據稱能引導導彈，打擊敵方目標。對此，台灣前空軍副司令陳延廷指出，中科院研製的“GPS干擾車”，能發射高功率的頻率影響衛星訊號，讓其準確度大幅降低；或在天空上發射干擾訊號，令解放軍導彈無法精準命中。同時，台軍也可以設置誘餌雷達，讓導彈落在錯誤的目標點。其中，北鬥干擾車在北部衡山指揮所、佳山基地都有配備。

據陳延廷又提到，台空軍的IDF經國號戰機能掛載專門針對機場的集束巡航導彈“萬劍彈”，該款導彈能直接在空中分散為數千個小彈頭，射程可達中國大陸浙江和福建省，“萬箭彈不只摧毀敵人機場，更可以摧毀敵人基地台，先斷通信，再干擾衛星訊號”。

據香港經濟日報說，中國大陸軍事專家王雲飛則指出，解放軍其實還能憑藉北鬥系統及殲20等型號戰機，對台灣進行空對地的定位打擊。大陸目前已專為殲20研製成一款小型空對地智慧型導彈，採取抗干擾的北鬥加慣性複合制導方式，射程遠達85公里，能識別履帶式裝甲車和輪式裝甲車，輕鬆執行“斬首行動”。