中國軍隊拼視頻威脅炸關島 美軍懟推關島航母戰鬥群視頻

近日，美國國防部公開了美國印度太平洋司令部9月在關島一帶，出動核動力航母和B-1B戰略轟炸機等，針對中國實施的大規模“勇敢盾牌（Valiant Shield）”演習視頻。

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據朝鮮日報報道稱，美國針對中國公布了關島航母戰團“勇敢盾牌”演習視頻。消息說，有“勇敢的盾牌”之意的該演習於9月14日至25日，在關島和馬里亞納海溝一帶舉行。9萬噸級的核動力航空母艦羅納德·里根號等10多艘艦艇參加了此次演習。此外，美軍還出動了100多架飛機和1.1萬多名兵力。

在此次公開的時長為3分28秒的視頻中，展示了美國號、羅納德·里根號和大型登陸艦在宙斯盾艦的護衛下航行，以及B-1B轟炸機和F-22隱形戰鬥機等飛機在這些艦艇上空飛行的畫面。尤其，還公開了能夠對最遠相距250公里的中國航母等艦艇實施攻擊的“魚叉”反艦導彈的發射畫面。據韓國軍方有關人士稱：“這可能是在警告中國‘不要輕舉妄動’的武力示威性質的視頻。”

勇敢盾牌演習從2006年開始每隔一年舉行，今年是第8次，是美軍在太平洋地區實施的最大規模的演習之一。尤其值得一提的是此次演習聚焦了美國國防部最近看重的“多領域作戰”的實戰應用。

朝鮮日報說，美國印度太平洋司令部在演習之前通過報道資料稱：“今年的演習將把重點放在旨在改善全領域打擊作戰等聯合軍的殺傷力的各軍種的戰爭執行教義的整合上。”司令部還特彆強調，今年的演習範圍包括海洋安全、反潛、反空演習、登陸作戰和其他複雜的戰爭力量因素等，以此展現各軍的內在靈活性、艦隊作戰力量和聯合軍的統一性。司令部表示，此次演習將有助於開發美軍的地區和全球戰鬥力，尤其是通過整合各軍種的戰爭教義，為維護美國和全球同盟的利益提供全方位的選擇。