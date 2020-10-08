中國轉播美副總統競選辯論 彭斯抨擊中國及批民主黨對華政策時CNN斷訊引議論

在美國周三晚間進行的副總統電視辯論會上，美國有線電視新聞網(CNN)對大陸直播訊號一度中斷。中國時報今天引據《德新社》、加拿大《環球郵報》等媒體消息，CNN訊號中斷正好是現任副總統彭斯開始抨擊中國大陸的時候，中斷訊號的畫面出現色彩校正圖形卡，以及“信號異常，馬上回來”字樣。

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據中國時報今天說，真巧！彭斯賀錦麗辯論進入關鍵處，CNN對陸直播突斷訊。美副總統電視辯論會上，彭斯開始就中國議題攻擊拜登時，CNN對大陸直播訊號突然斷訊。一直到下個議題時才恢復。

據《德新社》指出，現任美國副總統彭斯與民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在周三針對新冠疫情及其導致的經濟下滑等議題進行了激烈的電視辯論，CNN等媒體對這場電視辯論進行了直播。當辯論進行到彭斯就中國議題攻擊對手時，在大陸的CNN信號出現異常，首先是聲音消失，隨後畫面也出現“信號異常，馬上回來”字樣。

加拿大《環球郵報》駐北京的通訊員萬德山（Nathan VanderKlippe）也在推特上發布了電視信號中斷的狀況。

該報說，彭斯當時正開始抨擊中國大陸和世衛組織(WHO)沒有誠實對待美國人民，在2月中旬之前一直不允許美方人員進入大陸獲取資訊，他同時稱讚總統特朗普以強硬的態度面對中國大陸，同時抨擊拜登“為中國當啦啦隊”（cheerleading for China），並重申特朗普經常說的“要讓中國對其作為負責”。

賀錦麗隨後回擊說，特朗普政府的對中國大陸態度與政策導致大量美國人民喪生、就業流失、聲譽下滑。她抨擊特朗普對大陸那一場“失敗的貿易戰”，在講到“美國聲譽下滑”時指出，皮尤調查顯示，如今美國先前盟國首腦對大陸領導人習近平的尊重程度，甚至還高於特朗普。

據《德新社》指出，辯論進行到下一個話題時，CNN在大陸的電視信號重新回復。過去美國的體頻道播放不利於中國大陸內容時，中國大陸審查者會對這些內容進行封鎖，將畫面變黑，最近幾個月則改用“信號異常”畫面。

據該報道說，目前在中國大陸只有少數幾個涉外地點可以收看CNN的直播，例如外籍人士家中、國際酒店、學術機構、特定的機關部委等等。