侯志明：中國在洗刷對劉曉波的集體記憶

10年前的10月8日，劉曉波曾獲得諾貝爾和平獎。《費加羅報》發表法國中國問題專家、著名學者侯志明女士的一篇文章。文章開頭寫道：10年之後的今天還敢這樣做嗎？敢給長期奮戰想擺脫北京獨裁的香港勇敢公民再頒獎嗎？有過這樣的呼聲，但又有多少成功的希望呢？侯志明女士批評中國政府多年來一直在讓人們忘記劉曉波、他獲得的和平獎和他的理念。

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侯志明女士寫道，10年前，無法確定中國的未來。2008年舉辦了奧運；2010年舉辦了上海世博會。中國人到全球各地去旅遊；全世界各地的人到中國去觀光。中國人發現自由屬於可能的空間。從這個意義上來說，把諾獎頒給一個發表了《零八憲章》被判11年監禁的中國知識分子有着深遠的意義。

侯志明女士表示，劉曉波以“煽動顛覆國家政權罪”入獄。發表《零八憲章》就是罪嗎？劉曉波不過僅以筆墨的力量希望在中國實現人權。法國學者表示，《零八憲章》使他和其他中國知識分子一道呼籲中國進行憲法改革，呼籲現政權撤銷對89年血腥鎮壓的譴責。

侯志明女士表示，劉曉波敢於提出書面建議，鼓勵其他知識分子一道督促現政權促進中國公民社會的發展。但是，在當權者的眼中，一定要把任何有民主改革動作的做法扼殺在萌芽之中，由此政府重判了劉曉波。

法國學者侯志明女士表示，喚醒中國對民主需求的呼聲並沒有等待奧斯陸諾貝爾獎評審委員給一個中國公民頒獎。但作為身處西方老牌民主國家的人很難想象出，劉曉波獲獎在中國曾激起了難以想象的希望。終於有一位中國公民吸引了全世界的目光！

民主國家中的人懂得了一個在中國尋求變革的人路途多麼艱難。生活在中國的人，他深知，有不同意見時，要麼閉嘴；要麼想法留給自己；要麼把自己的想法寫出來藏在抽屜的深處；要麼去坐牢，在監獄中苦苦掙紮，在世界上銷聲匿跡、或保持沉默、不然就沉浸在虛無或被永久被遺忘。這就是很多中國人所面臨的險境。

隨後，法國學者侯志明女士回顧了諾貝爾和平獎委員會在頒獎儀式上設置的“空椅子”。她表示，諾貝爾委員會以此打破的沉寂。空椅子讓受迫害的學者有了無聲的力量。劉曉波的缺席給人留下了不滅的記憶。中國網民當年把空椅子圖像來代表無法出席領獎儀式的劉曉波，中國網民也充分發揮了這一象徵意義。

侯志明女士表示，中國政權對網民的反擊是迅速的。那些使用“空椅子”或在網上搜尋“劉老師”等詞彙的網民被無情“追捕”。侯志明女士表示，當然，中國政權要讓人們快一些忘記這項和平獎，越快越好。

法國學者表示，此後，在這場真理與記憶的爭奪中，威權贏得了勝利。幾個月後，誰還記着劉曉波？每一年，獲得諾貝爾和平獎的得主都會在全世界新聞媒體上被讚頌、被慶祝。誰會注意到，世界上曾經有過一位從獲獎至辭世都未獲人身自由的諾貝爾獎得主。

侯志明女士回憶道，2017年7月13日，當劉曉波在生命走到盡頭時，中國政府上演了一場小劇。消瘦、虛弱的劉曉波身邊表面上都是些護士和醫生。在稍遠距離的地方是警察在監視一切。他的妻子劉霞也在2-3個星期中遭受嚴格的軟禁。

隨後，法國學者侯志明批評了西方媒體的健忘。她表示，悲劇在西方媒體上引發了輕微的情緒激動。三天後，再也沒有相關的報道了。貝爾和平獎得主劉曉波的遺體第二天清晨火化。中國官方宣布，劉曉波骨灰當天中午按當地風俗撒入大海。誰也難知道海葬的事實真相。

法國學者表示，為什麼匆匆海葬呢？因為下葬有墓地。墳墓是要讓人們記住他。為了永遠消除劉曉波和他為止奮鬥的目標，就不能給“追憶”他留有餘地。

法國學者表示，從那時起中國開始做清除記憶的工作。在西藏、新疆、內蒙古，甚至全國各地展開清除記憶的工作。現在，每個人都必須屈服於無所不能的獨裁者-習近平。而10年前諾貝爾和平獎喚起的希望就如同海市蜃樓，瞬間消失。

有誰還想得起劉曉波是在入獄時獲得過諾貝爾和平獎呢？！

在誕生《人權和公民權宣言》的法國，為劉曉波建紀念碑的想法未能成行。2020年10月9日，巴黎將在塞納河畔的萬瑟納森林中揭幕藝術家王克平為紀念劉曉波而創作的巨型空椅。侯志明女士表示，我們都很清楚，在中國“邁向自由的第一步通常是邁向監獄的一步”。

法國學者最後寫道，我們終於有一個記憶劉曉波的地方，它在塞納河畔的萬瑟納森林( la Cartoucherie de Vincennes) 中。在綠色的草坪上，劉曉波喃喃耳語，他的話語響徹在我們耳旁，那曾經是在民主還有過希望的中國。