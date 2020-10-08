前鳳凰衛視記者爆料胡錫進家住豪宅孩子在加拿大

前鳳凰衛視記者張真瑜接受海外中文媒體“看中國”的訪問，暢談他所認識的環球時報總編輯胡錫進。他說“老胡”很怕別人揭開他的黑歷史，包括他在北京擁有一間豪宅，孩子在海外上學並移民加拿大等情況。同樣是黨內媒體人的張真瑜說，胡錫進自詡緊跟中國共產黨步伐，才實現了財富自由，但他的自由卻成為了同事飯後的笑料。

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張真瑜說，胡曾誇耀他的“財務自由”，使得他擁有北京一幢價值2500萬元（人民幣，下同）的豪宅。這個說法，據蘋果日報指出，大陸媒體人白岩松和朱軍也曾透露過。

至於胡的豐厚家當，蘋果日報引述大陸有自媒體今年9月曾發表文章，講述胡錫進的收入狀況。文章指出胡錫進有多個收入來源，首先他是環時總編輯，也是人民網的董事，一年約有50萬元工資。其次他在抖音、今日頭條等自媒體平台上有千萬名粉絲，自媒體為他帶來巨額收入，保守估計一年有1200萬元。

張真瑜告訴看中國：“胡錫進一直否認他的孩子在國外，但我們都是媒體人，我們也認識他身邊的一些人，有時候去聊天的時候，他們也說那個老胡的兒子在加拿大挺好的。”又揶揄指胡錫進認為共產黨這麼好，突然把孩子放到國外，對大家來說都是一種笑談。

張真瑜又稱，胡錫進在中共體制中迷失了，人性變得扭曲：“他作為一個黨媒的記者，他一直是為黨洗地，而且這種洗地有的時候是要打臉的，因為共產黨的整個政策是前後不一致的，它的變化性很大，這個對於胡錫進來說就是很難。你想今天說這一套話，明天又得反着說，作為一個正常的媒體人來說，它的難度肯定是比較大的。”

今年5月，網傳胡錫進的兒子已經移民加拿大，對此，胡錫進很快發微博闢謠稱，自己只有一個女兒，是地道中國籍，北京的上班族。

對於胡錫進公開澄清兒子移民一事，張真瑜說：“他肯定不會承認的，肯定會說是污衊，比如（重慶前市委書記）薄熙來當初被曝兒子（薄瓜瓜）在美國用他貪污的錢花天酒地，薄熙來也是不承認的，這個當時被記者都拍下來了，他在兩會的記者會上說的。”

張指出，很多人認為中共官員的孩子跑到美國是因為認可西方的價值，其實根本不是那麼回事。他們只是覺得在西方的這種文明世界裡，他們的錢是安全的，限制不多，也更容易去享受。他說：“把孩子送出國，是因為他認為他的孩子和錢到了國外會更安全。”

胡錫進做過戰地記者，張真瑜認為，他在專業技能方面是及格的，但胡錫進不關心調查貪官貪了多少錢，不關心中國百姓的疾苦，只是為政黨服務，從而保持他的既得利益，“包括保住他的財產和官位，保證他家人在海外能夠有充足的資金生活，他現在主要努力的方向就是這個”。

最後，張真瑜說：“胡錫進在中共內部其實也是不討好的，因為這個人說話的兩面性太多，所以他在中共官場內部也是非常有爭議的一個人。而且他的醜聞也很多，比如前段時間爆出的他的團隊旅遊費超標，還包括對他的學歷的質疑，論文的質疑等等，作為一個個人來講，他還是有很多污點的。”

至於張真瑜認為胡錫進做過戰地記者，“在專業技能方面是及格的”，本台翻閱資料找到人民網2003年3月25日的一篇報導，胡錫進以人民網海灣特派記者的身分報導海灣戰爭，該篇報導題為《前線報導：伊拉克打得頑強，震撼英美聯軍》，內容指出“美國人表現過於輕敵，古人曰：驕兵必敗。另外，美軍散播太多假消息，被一一戳破，使美國政府和美國媒體的威信都大受打擊。”