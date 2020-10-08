強推漢語引抗爭 內蒙古書記首說話

中國內蒙古自治區上月強推漢語教育引發矇民抗爭後，內蒙古黨委書記石泰峰昨天指示，要深刻反思推行使用國家統編教材出現的問題，深入查找深層的原因，總結經驗、吸取教訓、改進工作。

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據中央社今天報道稱，強推漢語引抗爭，內蒙古書記稱深刻反思改進工作。該報道引述官方內蒙古日報消息，內蒙古自治區黨委常委會7日召開會議，聽取推廣國家通用語言文字工作情況彙報，對做好下一步工作進行研究部署。石泰峰主持會議，並作以上指示。據會議稱，要繼續加強政策宣傳和輿論引導，深入細緻地做好群眾思想工作，不斷鞏固和擴大工作成果，為進一步推行使用國家統編教材創造良好條件。要注重工作的方式方法，突出精準性和有效性，把各項工作做細、做深、做實，確保各級各類學校教育教學工作健康有序進行。

據會議並稱，要認真對標習近平總書記關於民族工作的重要論述和推廣普及國家通用語言文字工作的重要指示精神，深刻反思推行使用國家統編教材出現的問題，深入查找深層的原因，總結經驗、吸取教訓、改進工作。

會議還稱，特別要緊緊扭住、鑄牢中華民族共同體意識這條新時代民族工作的主線，加強系統謀畫、戰略謀畫，堅持從娃娃抓起、從青少年抓起、從社會生活的方方面面抓起，持久深入抓好中華民族共同體意識宣傳教育，推動共同體意識教育進企業、進農村牧區、進機關、進校園、進社區、進軍營、進網絡，讓中華民族共同體意識在各族人民心中牢牢紮根。

據官方消息稱，內蒙古自治區主席布小林6日到阿拉善盟額濟納旗蒙古族學校，調研學校教育和推進國家統編教材使用情況。該校是額濟納旗唯一的九年一貫制蒙古語授課全日制學校。

中央社說，內蒙古8月底在中小學新學期實施統編漢語教學方案，引發矇人大規模抗議與罷課，他們擔心自己的語言文化將因此瀕臨滅絕。當局對此進行強力鎮壓，並逮捕、起訴多人，封鎖對外消息。