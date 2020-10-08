德廣聯：中國多個少數民族受到鎮壓

中國的少數民族政策繼續受到德國媒體的批評。德廣聯現在報道說，西藏也傳來了設有再教育營的消息。

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德廣聯批評說：中國兼並西藏70周年之際，許多少數民族抱怨受到壓迫。西藏現在也傳來了設有再教育營的消息。如果人們相信中國官媒的宣傳，那麼，新疆一切都發展良好。政府扶貧工作很成功，新疆地區得到了系統化的現代化改造。但實際上，少數民族和宗教少數民族被同化，以建立和諧社會。幾乎所有視頻中都有舞蹈和音樂，少數民族都是快樂的人，經常穿着傳統服裝出現。多民族社會淪為純粹的民間傳說。

政府發言人說，“宗教自由在新疆得到廣泛的保護。”“中國各族人民的權利和自由均受到法律保護。”但事實上，官方聲明與現實無關。在新疆，根據國際組織的調查，中國對維吾爾成員進行了系統的監視，騷擾和虧待。聯合國估計，約有100萬維族人被關押在拘留營里。中國領導層多年來一直否認存在拘留營，但現在卻委婉地說是“職業培訓中心”。

德國人類學家曾茨（Adrian Zenz）多年來一直在研究中國的少數民族政策。他的最新研究表明，中國領導人在西藏越來越多地建立了類似的中心。“這些封閉的機構被牆壁包圍着，他們無法從那裡出來。”

從表面上看，中國是一個多民族國家，有90多個民族，其中有56個得到正式承認。在某些領域，少數民族成員得到特別的促進待遇。比如進入學校和大學的機會。但在許多其他領域，維族，哈薩克族, 藏族，回族和中國的其他民族越來越抱怨受到歧視。他們幾乎沒有在政治，商業和行政管理中發揮作用。儘管他們是中國公民，但他們通常被懷疑試圖破壞漢族大多數社會。

共產黨仍在進一步取消少數民族的某些特徵。比如，內蒙古北部地區的學校關閉了蒙古語教學。這使居住在那裡的蒙古少數民族感到不快。

但中國認為自己走在正確的道路上。中國國家主席習近平表示，國家的少數民族政策取得了圓滿成功。他舉例說，國家於九月底在新疆採取的行動，為社會的長期和平和穩定奠定了堅實的基礎。