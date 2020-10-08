李嘉誠430億買下的英國酒吧宣布裁員800人

李嘉誠旗下的英國最大酒吧運營商格林王Greene King近日宣布，受疫情的限制措施影響，將暫時關閉數十間門店，部分門店將永久關閉，並進行數百人規模的裁員。10月8日消息，格林王Greene King將裁掉800名員工，暫時關閉79間門店，包括上周宣布的11間Loch Fyne餐廳。在暫時關閉的79間門店中，25家將永久關閉。

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格林王Greene King發言人表示，疫情爆發後酒吧所經歷的限制措施可能還會持續6個月，因此公司做出了艱難的決定，同時也正儘力為員工在其它營業門市安排職位。

格林王Greene King是英國最大的酒吧運營商，成立於1799年。2019年被李嘉誠旗下長江實業以46億英鎊（大約56億美元）收購。

格林王Greene King旗下酒吧曾在2015年接待過習近平。當時習近平訪問英國期間，時任英國首相的卡梅倫（David Cameron）邀請習近平到Greene King旗下的“Swan & Bottle Chef & Brewer”酒吧。

新冠病毒疫情爆發至今，英國累積確診人數已經超過54萬，死亡人數超過4.2萬。英國最近的防疫措施是，從9月份開始英格蘭地區對餐館和酒吧實行宵禁，晚上10點必須結束營業。

但在疫情措施下，英國酒吧餐飲行業整體正面臨困境。酒吧運營商Young’s和City Pub Group的管理者表示，他們可能也要被迫裁掉數百名員工。

“福樂啤酒”Fuller’s的老闆表示，如果沒有政府的進一步支持，公司近5,000名員工中可能有大約十分之一面臨被裁員。

英國政府在疫情爆發後，分別在3月份和9月份推出“休假計畫”和“就業支持方案”，幫助企業支付員工薪水，保護就業。

3月份的“休假計畫”為在疫情期間無法工作的員工支付80%薪水。

9月份的“就業支持方案”為工時被迫減少的員工補貼薪水——對於中小企業和營業額暴跌的大型企業，員工在至少工作正常工時三分之一併以正常方式獲得薪水的情況下，政府支付剩下的三分之二薪水。該方案從11月份開始實施，持續6個月。