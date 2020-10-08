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李嘉誠430億買下的英國酒吧宣布裁員800人

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Greene King, rachetée en 2019 par le conglomérat d'un milliardaire de Hongkong, presse de son côté les pouvoirs publics d'aider de manière ciblée le secteur afin d'éviter des faillites et licenciements en série
Greene King, rachetée en 2019 par le conglomérat d'un milliardaire de Hongkong, presse de son côté les pouvoirs publics d'aider de manière ciblée le secteur afin d'éviter des faillites et licenciements en série © AFP - ANTHONY WALLACE
作者： 法廣
6 分鐘

李嘉誠旗下的英國最大酒吧運營商格林王Greene King近日宣布，受疫情的限制措施影響，將暫時關閉數十間門店，部分門店將永久關閉，並進行數百人規模的裁員。10月8日消息，格林王Greene King將裁掉800名員工，暫時關閉79間門店，包括上周宣布的11間Loch Fyne餐廳。在暫時關閉的79間門店中，25家將永久關閉。

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格林王Greene King發言人表示，疫情爆發後酒吧所經歷的限制措施可能還會持續6個月，因此公司做出了艱難的決定，同時也正儘力為員工在其它營業門市安排職位。

格林王Greene King是英國最大的酒吧運營商，成立於1799年。2019年被李嘉誠旗下長江實業以46億英鎊（大約56億美元）收購。

格林王Greene King旗下酒吧曾在2015年接待過習近平。當時習近平訪問英國期間，時任英國首相的卡梅倫（David Cameron）邀請習近平到Greene King旗下的“Swan & Bottle Chef & Brewer”酒吧。

新冠病毒疫情爆發至今，英國累積確診人數已經超過54萬，死亡人數超過4.2萬。英國最近的防疫措施是，從9月份開始英格蘭地區對餐館和酒吧實行宵禁，晚上10點必須結束營業。

但在疫情措施下，英國酒吧餐飲行業整體正面臨困境。酒吧運營商Young’s和City Pub Group的管理者表示，他們可能也要被迫裁掉數百名員工。

“福樂啤酒”Fuller’s的老闆表示，如果沒有政府的進一步支持，公司近5,000名員工中可能有大約十分之一面臨被裁員。

英國政府在疫情爆發後，分別在3月份和9月份推出“休假計畫”和“就業支持方案”，幫助企業支付員工薪水，保護就業。

3月份的“休假計畫”為在疫情期間無法工作的員工支付80%薪水。

9月份的“就業支持方案”為工時被迫減少的員工補貼薪水——對於中小企業和營業額暴跌的大型企業，員工在至少工作正常工時三分之一併以正常方式獲得薪水的情況下，政府支付剩下的三分之二薪水。該方案從11月份開始實施，持續6個月。

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