罕見嚴厲 英國議會指控華為與中國政府串通勾結 提提前剔除

英國議會的國防委員會今天周四指出，有明確證據顯示華為與中國政府串通勾結，並稱英國可能需要比原先計畫更早移除所有華為設備。華為稱這份報告缺乏公信力。

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據路透社今天報道稱，英國議會委員會稱華為與中國政府串通，或需提前移除相關設備。英國首相約翰遜7月下令，在2027年底之前徹底清除5G網絡中的華為設備。美國總統特朗普自稱對促成英國這項決定有功。

據英國議會國防委員會主席Tobias Ellwood指出，“西方國家必須加緊團結制衡中國的科技主導地位，”Tobias Ellwood指出，“我們不能為了短期的科技發展而棄守國家安全。”

路透社說，國防委員會並未詳細說明華為與中國政府之間的關係性質，但指出已見到華為與“中國共產黨體系”串通的明確證據。

據路透社，華為稱這份報告缺乏公信力。據華為一名發言人稱，“這是出自於意見而非事實。我們確信人們將會看穿這些沒有根據的串通指控，會記得華為過去20年為英國的貢獻。”

美國及其盟國稱，華為的技術可能成為中國的間諜工具。華為始終否認這項指控，並稱美國純粹是對華為的成功眼紅。

該報道說，英國議會國防委員會表示支持首相約翰遜對於5G網絡終將禁用華為設備的決定，但稱情勢發展可能促使必須將期限挪前至2025年。