美國取消香港抽籤移民資格 澳門尚仍有

2022年美國抽籤移民簽證計畫開放登記，由於港區國安法上路，美國取消香港特殊待遇，今年港人不再有登記資格。公告中註明在澳門特別行政區與台灣出生的民眾符合登記資格。

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據中央社今天報道稱，不再享有特殊待遇，美國取消香港抽籤移民資格。該報道引述香港01今天消息，由於香港實施“港區國安法”，美國政府宣布取消香港特殊待遇，連帶影響港人登記美國抽籤移民簽證計畫的資格。據消息指，2022年美國抽籤移民簽證計畫，美東時間7日正式開放登記，不過在美方相關的公告上，已經明列不接受香港居民登記抽籤。

該報稱，由於中國每年移民美國的人數眾多，因此中國向來被美國排除在這項計畫之外，以往美國把香港及中國分開處理，港人仍可以參與抽籤，但當美國在申請問題上把香港列入中國一部分，港人就不再符合資格。

比對美國國務院2021年與2022年兩份美國抽籤移民簽證計畫的公告，2021年的公告，在中國的字段寫法為China (mainland-born)，不過2022年公告中，中國的字段寫法變成China (including Hong Kong SAR)。

據該消息，公告中仍註明，在澳門特別行政區與台灣出生的民眾，符合登記資格。

該報指，美國抽籤移民簽證計畫主要是讓過去5年間，移民美國比率較低的國家居民，可以藉由這項方式取得美國居留資格。2022年釋出的名額約為5萬5000名。

中央社說，除了中國之外，包含加拿大、墨西哥、巴西、韓國、菲律賓等國民眾，都不具登記資格。