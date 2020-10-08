美軍麥凱恩號驅逐艦撞損修復後進南海

三年前與油輪相撞導致嚴重受損的美國海軍“麥凱恩”號驅逐艦，不久前完成修復恢復部署，最近出現在東海、南中國海海域，幷開展相關補給、訓練活動。

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據聯合早報今天引述消息報道稱，美軍麥凱恩號驅逐艦現身南中國海。根據美國太平洋艦隊10月7日發布消息，當天美國海軍的阿利伯克級導彈驅逐艦“麥凱恩”號（USS John S. McCain）出現在南中國海，幷組織艦員進行重機槍武器操作訓練。“麥凱恩”號驅逐艦目前被分配到美國海軍第15驅逐艦中隊，這也是美國第七艦隊的主力水面部隊。

在進入南中國海之前，“麥凱恩”號曾於10月6日現身東海，幷與“查爾斯杜魯”號（USNS Charles Drew）乾貨彈藥補給船進行了海上補給作業。

該報道引據環球網消息，“麥凱恩”號驅逐艦在三年前曾發生嚴重撞船事故。2017年8月20日，由於艦員疲憊、決策失誤以及水兵操艦技術不精等原因，“麥凱恩”號在新加坡海岸與排水量3萬噸的“阿爾尼克”號油輪相撞，導致驅逐艦受損嚴重，艦上10名船員死亡，五名船員受傷。這艘驅逐艦在美國第七艦隊位於日本橫須賀的總部接受了為期近兩年的維修，包括對電子信息系統、天線系統和停泊裝置的更新升級，幷於去年10月重新下水，於今年6月中旬恢復部署。