誤認毛澤東墨寶當膺品收藏家500元購得賊贓將其“一刀兩斷”

一幅毛澤東親筆書法《紅軍第四軍司令部政治部布告》上月10日在香港收藏家符春曉的家中失竊，連帶被盜的其他珍藏，失主符某聲稱價值50億元港幣。該失竊案終於被當局偵破，警方表示在上月22日拘捕一名49歲姓林中國籍男子，涉嫌處理贓物，並在其灣仔住所起回2枚銅幣及一幅長2.8米報稱毛澤東親筆書法，據稱林某以為該書法是膺品，而且書法太長，難以展示，所以將其一剪為二。

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據了解，林某本身也是個收藏家，早前有人向他兜售該幅書法，而他只以500港元購入，因為他以為書法是膺品。向他兜售的人收取500元後更順便“附贈”他2枚銅幣。林某後來得悉警方追查一宗爆竊案，驚覺涉案遂自首，目前因涉嫌處理贓物被捕，正保釋候查。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東表示，上月10日有3名賊人乘的士至彌敦道512號，即符春曉的住所，爆竊得手後同樣乘的士離開。經深入調查後，上月22日在灣仔區拘捕49歲姓林男子，涉嫌處理贓物，起回兩枚銅幣及一幅2.8米長的毛澤東真跡書法，被捕男子已獲準保釋候查。據了解，起回的2.8米長字畫，有人報稱因方便展示，將它一剪為二。

據網媒香港01報導，林某正職商人亦是收藏家，早前有人向他兜售有關贓物，他以500元購入毛澤東書法《紅軍第四軍司令部政治部布告》及2枚銅幣收藏。

報導指，林某家中收藏豐富，林林總總布滿梯間，當中包括有各式各樣的播放器、CD、電影菲林，大量的書刊漫書，例如《風雲》、《中華英雄》及《龍虎豹》，更有任天堂紅白機、佛像、鍾及餐桌等。林妻說丈夫與公公均喜歡收藏舊物，丈夫涉案被捕“很無辜”。

此外，警方翻查大量閉路電視畫面及曾接載3名爆竊匪的士，發現３名爆竊匪曾入住深水埗一間賓館，翻查登記資料後鎖定3名疑犯身份，再跟進追查，得悉當中一名疑犯暫居友人油麻地住所。警方昨日（6日）掩至油麻地廣東道一目標單位，拘捕44歲姓吳爆竊匪，及其友人47歲姓譚屋主亦涉嫌協助逃犯罪被捕，另外２名爆竊匪仍然在逃。

符春曉秘書7日回覆查詢時表示，符春曉已接獲警方通知，得悉《紅軍第四軍司令部政治部布告》被毀壞，“他很傷心”，又指符年紀大，正在休息。秘書指，《紅軍第四軍司令部政治部布告》上有時任軍長朱德、黨代表毛澤東、政治部主任陳毅簽名及蓋章，是無價之寶，“說多了說少了都不好”。