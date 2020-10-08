運輸出問題後 沒水沒氧沒食物 河南數萬寵物死在快遞箱

保護寵物“烏托邦”協會向美國媒體表示，中國河南近來發生運滯留，致使被運的寵物無水無食物無氧死在快遞箱裡。4000隻運送中的貓、狗等寵物慘死在物流園裡。一名不願透露姓氏的協會負責人表示，他曾經見過虐待寵物的事件，但這麼多寵物被餓死、渴死，他還是第一次遇到。

廣告 繼續瀏覽後續

近日，有愛心人士在愛狗群組看到一則關於寵物滯留在河南漯河的東興物流園裡的影片，片中可以看到，滿目都是被包裝快遞箱的寵物。愛心人士到達後發現現實比他們說的還要嚴重，大概有幾千隻小動物，而且還有很多已經死亡了。近日，再有愛心人士提供消息稱在召陵區萬金鎮同樣出現了大批由快遞包裝的寵物，現場臭氣熏天，同樣很多寵物已經死亡。

網民上周二（22日）爆料反映，大量發往安徽的寵物因缺氧、食水等死亡！其中有三四萬隻兔子、幾千隻貓和狗。因種種原因，運輸滯留在漯河，加上近日漯河一直下雨，晝夜溫差大等原因，造成了這次事故。死亡的動物，商家和養殖基地都不願接收。

倖存的動物，短時間仍然無法處置。也就意味著還會有更多的動物陸續死亡！物流公司的工作人員也於心不忍，他們紛紛自發的出錢解救，找人找地方將存活的動物放出來喝水、吃東西。

當地有義工表示，運輸小動物們的車輛因故在鄭州停留了數天後，才滯留漯河，這可能是小動物們大量死亡的另一個原因。在漯河滯留的小動物被分成了兩批，一批在了物流園，還有一批寵物已經被轉移到新地點。流浪動物救助志願者正在進行緊急救援，同時呼籲大家：盡量減少快遞活體動物，以免悲劇再次上演。

目前，此事多方介入，具體情況及原因仍在調查。