台媒：歐布萊恩親口證實美國對兩岸仍采「戰略模糊」

美國國家安全顧問歐布萊恩昨天發表談話，警告中國不要武力犯台，但被問到一旦中國對台動武美國有什麼選項時，歐布萊恩仍然避重就輕，模糊回答。台灣輿論分析指出，美國近來一些作為，雖然讓外界認為美方似乎想往「部分戰略清晰」的方向調整，但歐布萊恩親口證實「模糊路線」，顯然美國還是認為，這樣最能維持台海穩定，而且符合美國利益。

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歐布萊恩七日出席拉斯韋加斯內華達大學活動時警告中國大陸，切勿嘗試以武力奪取台灣，因為兩棲登陸非常困難；他也呼籲台灣投入更多經費加強國防，讓中方清楚知道試圖入侵的風險。但被問到如果中國試圖武力犯台，美國有什麼選項時，歐布萊恩輕描淡寫地說，「那不是輕而易舉的事，美國將怎麼回應中國攻擊台灣，也還有很多模糊空間。」

聯合報評論指出，歐布萊恩所謂的「戰略模糊」，對中共來說，就是美國不明說是否出兵防衛台灣，以免激怒北京。對台灣而言，美國依法提供台灣自我防衛武器，但不對台承諾。「美式模糊」猶如對兩岸畫出雙紅線，保留彈性空間，避免任何一方過度躁進。

評論分析，美國在台協會8月31日曾解密里根政府對台「六項保證」文件，亞太助卿史達偉還詳細說明，似乎有意對台灣做出更清楚的承諾，特別在軍事方面，以嚇阻解放軍對台動武的企圖。不過包括特朗普總統在內，近來被問到是否出兵協*助台灣，美方的回答都迴避實質問題。

國務卿蓬佩奧日前接受日媒專訪時表示，美國將採取一切行動緩解區域的緊張情勢，坐視中國的行為並非正確答案。雖然表示了態度，但美方究竟會不會出兵，蓬佩奧始終沒有明說，留下想象空間。

特朗普8月23日被問到相同問題時更是大打太極地說，「我不想說我要做什麼或不做什麼，在這裡談論這件事是不適合的。這是一個非常大的課題，但我認為中國理解我將要做的事情。」

評論指出，美國這項模糊政策維持台海數十年安定，總統大選前更沒有必要輕易更動。這個政策對美國還有一個好處，就是藉此要台灣不要對美國馳援有過度期待，歐布萊恩甚至建議台灣提高軍購經費，在戰略模糊之餘，更符合美國的利益。