大陸出生港人移民台灣難！難！難！

根據香港一家移民顧問公司，台灣在8月宣布加強移民審查後，大陸出生或曾任職黨、政、軍的港澳居民均會受跨部門審查。朗峰國際移民有限公司董事陳顗民告訴蘋果日報，上述人士申請移民的審批時間越來越長，“它（台灣）有殺錯沒放過，寧願找些純正在香港出生的人。”他又說，大陸出生的港人申請移民台灣的成功率只有1至2成。

廣告 繼續瀏覽後續

陳先生指出，公司上一宗大陸出生港人申請投資移民獲批已是去年底。他又引述其他行家消息，有港商曾有政協頭銜，申請移民台灣時遇上阻滯，“你一有政協這些字眼掛上身，其實坦白講，台灣真的會去查”。

根據政府統計處2016年統計資料，60.6%人口在香港出生，約31.0%人口在中國大陸、澳門或台灣出生，估計逾百萬港人在中國大陸出生。

報導引述陳顗民指出，不論政見是藍是黃（支持政府或支持民主），只要是大陸出生的港人一旦申請移民台灣，就會遭跨部門審查。陳顗民指，大陸出生港人必須向公安當局申請註銷戶籍證明書，“你要有這份文件，（證明）同大陸無關係，不是大陸一員。如果你說又了這份東西，正常說，會有點幫助”。

他分析，大陸出生港人申請投資移民台灣，成功率低至1至2成，公司已盡量不接受這類委託。而香港出生的人成功機會可達5、6成，“香港出生一定佔優，以前台灣都不太執着這點（香港出生或大陸出生），反而近年我們看到越來越收緊”。

出生地受查外，與大陸關係密切亦難以移民。陳顗民引述業界消息指，有港商曾有政協職銜，申請移民台灣遇上阻滯，即使是掛名小縣市政協職銜，仍會被審查。而中資或國企員工申請移民會否受阻，則視乎職級，“如果你的職權可以話事，要有心理準備（不獲批）。但假使你做普通櫃檯、做後勤工作，感覺上不會看得太重”。

根據蘋果日報報導，台灣新政策出台前有一名申請移民台灣的港人Eric（化名），他在香港出生，曾在台灣讀大學，返港後一度任職國企及中資機構。今年他在搜尋移民資料時發現，僑生返港工作滿兩年，就可以申請台灣居留證。Eric與兩位同屆僑生大半年前一起遞表申請移民，自己遲了一星期才收到批准居留通知，“最初我還在想，是不是我（中資）工作背景關係，所以卡在那裡不一定獲批呢？”

他指，用僑生身份申請移民已是較寬鬆，申請移民時仍須向香港稅務局申請工作證明，列出過去6年工作的僱主，難以隱瞞在中資或國企工作的背景。他認為，隨着兩岸關係惡化，台灣對移民的背景審查只會越來越嚴格，“如果你做中資又想走，你應該越早安排越好。因為不知道台灣對中資還有什麼措施再出台”。

台灣移民署回覆查詢指，按現行規定，大陸地區出生者申請居留、定居，須附大陸地區註銷戶籍證明，並經海基會驗證，有關案件將透過跨機關聯合審查。而現或曾任職於大陸地區黨、政、軍者，須跨機關聯審，暫時無法告知定義，亦非一定不予許可。