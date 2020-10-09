歐盟：控制戰略領域外國投資的機制將於周日生效

歐盟委員會周五宣布，一項旨在加強歐盟成員國之間合作以便更好地對戰略領域的外國投資進行控制的機制將於周日生效。

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法新社的報道指出，這一機制已經於2019年2月獲得歐盟議會的批准，應該可以回應歐盟大國對外國資金在歐盟最敏感的戰略領域裡投資的擔憂，比如電信巨頭華為的投資。

人工智能、機器人技術、納米技術和電信是可能受到這一機制管轄的行業。

具體來說，在某些情況下，如果有外國投資，這一機制將會促進成員國之間的信息交流。然後，每個成員國都可以“表達關切”，這很可能會增加一項外國投資對某一個國家的壓力。

它還允許歐盟委員會在一項投資對一個以上成員國的安全或公共秩序構成威脅時，或者在一項外國投資損害“一個利益項目或計畫”的情況下，發表意見。

但是，這一機制的作用範圍仍然是有限的，因為歐盟委員會本身是沒有權力停止外國投資的，不管怎樣，停止外國投資的最後決定權還是在成員國的手裡。

在歐盟、法國、德國或者是意大利，都擔心外國企業集團尤其是中國企業集團，通過購買他們的公司，獲得關鍵的專業技術，以較低的價格和不公平的方式在歐盟提供服務。長期以來，歐盟部分成員國一直在呼籲就戰略領域的外國投資進行立法，以制止某些企業收購交易。

2016年，在中國家電巨頭“美的”以46億歐元的價格收購德國機床製造商庫卡（Kuka）以獲得“德國製造”的技術轉讓時，柏林和布魯塞爾都是只能乾瞪眼，而無能為力。