日本政府的在9月27日向媒體透露稱，中國國務委員兼外交部長王毅計畫最快於10月到訪日本，並與日本外交大臣茂木敏充及日本新首相菅義偉會談，但是最近兩國政府決定王毅訪日延期，據說原因是中共中央政治局9月28日召開會議決定，從10月26日至29日召開中共十九大第五中全會，習近平以及中國其他領導人將討論並制定從2021年至2025年的第14個五年經濟與社會發展計畫。

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日中間要人往來從今年中共中央政治局委員楊潔篪在28-29日訪日以來沒有進行。據說王毅訪日是由中國方面提出來的，此前王毅已經歷訪歐洲，目前中國也在尋求和日本改善關係。

但是日本、美國、澳大利亞、印度四國外長6日在東京召開會議，針對海洋活動頻繁的中國，就為推進“自由開放的印度太平洋”構想加強合作達成一致。

美國國務卿蓬佩奧在6日接受日媒採訪時嚴厲批判中國，中國駐日大使館網頁在10月7日發表題為《駐日本使館發言人就美日印澳四國外長會及美國國務卿接受日媒採訪答記者問的談話》，談話指出:“蓬佩奧屢次編造涉華謊言，惡意製造政治對抗，有關行徑與當今和平發展、合作共贏的時代潮流和世界大勢背道而馳，其圖謀不得人心，更不會得逞。我們再次敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止對中國的無端指責攻擊，以建設性的態度對待同中國的關係。”

但是據日方報道：日中兩國正就王毅訪日延期到11月展開磋商。同時，王毅也推遲了原定於10月訪問韓國的日程。