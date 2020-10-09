評價壞到這種地步習近平沒想到？

中國在西方的形象壞到了歷史最低，根據美國皮尤中心本周公布的在十四個發達國家進行的調查，日本人對中國持負面看法的比例最高，達86%，瑞典其次，達85%。國家名聲很壞，領導人習近平難辭其咎，高達78%受訪國家的民眾不信任習近平。

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美國人對習近平不信任的比例與去年相比，增加了27個百分點，澳大利亞增加了25個百分點。其他接受調查的國家對習近平國際意圖的不信任度均創下新高。

對中國持負面看法高達百分之八十以上的還有正在遭受中國貿易制裁的澳大利亞，81%。其它依次為：丹麥75%，韓國75%, 英國74%，美國73%，與2017年相比，美國對中國的負面看法猛增20個點；加拿大73%，荷蘭73%，德國71%，比利時71%，法國70%，西班牙63%，意大利62%。

對習近平的中國和習近平本人印象這麼壞，關鍵的一個影響人們對中國看法最大的一個因素是新冠病毒大流行。其次是人權狀況。大多數受訪者對中國應對疫情持負面看法。新冠病毒去年年底最早在中國武漢發現，此後病毒迅速蔓延到全世界，造成全球性病毒大流行。問題在於當人們批評中國在疫情爆發初期行動遲緩，掩蓋病毒的真相時，中國開始向世界甩鍋，發動戰狼外交攻勢。

澳大利亞四月呼籲國際社會，就新冠病毒來源展開國際調查，中國十分憤怒，向澳大利亞採取報復行動。“直到兩年前，澳大利亞公眾大多還把中國視為一個經濟機會，”澳大利亞研究員卡薩姆對『紐約時報』這樣說。可是，從調查看，中國越是隱瞞，越是甩鍋，外界民眾看得越是很清楚。中國要強行堵外國人的嘴，像堵本國人民的嘴巴那樣，最終失敗了。這場病毒大流行給全世界造成的惡果，無以估量。

中國在外界批評時還喜歡拿出一個美國等國治理不佳才造成如此重大損失，一些分析指出，中國如果在火苗起來的時候就滅火，或者火勢起來後難以撲滅趕快向全世界報警，後果就不至於這樣嚴重，人們也會在很大程度上理解。至於美國或其他西方國家在疫情治理方面存在的問題，任何一個民主國家的領導人最後都逃不脫人民的清算。中國應該首先考慮的是自身的問題。

一個大國，國際形象壞到如此地步，為什麼呢？中方是否會反思？周五當有記者就此提問中國外交部發言人華春瑩時，她倒是不假思索：“這只不過代表了一些西方國家的觀點”，然後槍炮對準美國，不點名直指特朗普：一段時間以來，美國政客利用新冠疫情和其他話題作為借口來污衊中國，通過播撒謊言和假信息來妖魔化中國。

按照華春瑩的說法，美國這樣做，自然嚴重誤導了美國公民和其他一些西方國家對中國與疫情鬥爭的看法。

官媒『環球時報』總編胡錫進在社交媒體微博發文自嘲：“他們對中國的看法負面就負面吧，中國人對美澳等西方國家的看法肯定也比過去更加負面了。這是美國政府採取一系列極端做法不斷分裂世界的結果。”

胡錫進還說，“中國做錯了什麼嗎？我們發動戰爭了？中國干涉任何國家內政了？都沒有。中國一直誠實、努力地自我發展，與世界友好相處，但是西方政治和輿論精英製造了攻擊中國的種種噱頭，不斷毒化西方公眾對中國的認識。”

胡錫進覺得外國批評中國很冤枉，是“攻擊”，是“噱頭”，而中國做事“誠實”。有網民說：想想美國多年來希望把中國導入國際社會的苦心，當局卻一直教育人民“美帝亡我之心不死”。美國兩黨現在都說，看清了中共的本質，這話多麼沉重啊。

胡錫進的那張報紙還在坐井觀天，自以為“咱們中國人歡慶假期的場景引來了不少國家輿論的羨慕、嫉妒乃至仇視”。中國人開始度假了，好事。但單單一個“十一長假”不過十日，用不着特別吹，真不知道西方人是如何度假的。

這兩天，在聯合國，中國成了發達民主國家和其它一些國家批評的焦點。周二，德國代表三十九個國家在聯合國發表聲明，對新疆的人權狀況和香港的最新發展深表關切。中國按照一貫的做法，立即組織了人權極差的巴基斯坦和古巴等幾十國反對干涉中國內政，為中國人權叫好。

習近平講話時也許可以照舊說，“我們的朋友遍天下”。