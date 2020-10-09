閻麗夢母親第四度被捕稱如在香港爆料“必遭失蹤殺害”

曾於香港大學公共衛生學院做研究工作、目前已赴美國的大陸病毒研究員閻麗夢，近月多度公開指控中國政府隱瞞新冠病毒疫情。她星期二接受美國福斯電視新聞（Fox News）訪問表示，其居於大陸的63歲母親受其牽連，已第四度被捕，正扣押於北京。

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閻麗夢在訪問中說：“如果我在香港說出真相，我只要一開口，我就會被失蹤及殺害，沒有人再可以聽到我的說話。”（If I tell it in Hong Kong, the moment I start to tell it, I will be disappeared and killed. No one will hear me.）

新冠狀病毒疫情在美國似有變本加厲之勢，包括總統特朗普和第一夫人在內的多名白宮官員紛紛中招之外，紐約市9個地區及加州多個城市需要重新實施嚴厲抗疫措施。特朗普口中所指的“中國病毒”已成為競選進入白熱化階段的關鍵詞。

這次是嚴厲夢第二次接受福斯新聞的訪問。她接受該台新聞節目Tucker Carlson Tonight的訪問時指出，她的母親已被中國共產黨拘禁，閻形容中共的手段“他們非常饑餓”。

閻表示，她將會揭露更多的證據證明病毒的始作俑者是中國，她又說：“我的母親和我的家人已非首次被（中共）逮捕。我已經與我大部分的家人切斷了直接的關係，但我的63歲母親已被第四次被中國共產黨逮捕。”

閻說：“我是家中唯一的孩子，我的母親沒有犯錯，他們逮捕我母親將她送到北京，唯一的理由是因為我道出病毒的真相，他們感到憤怒。他們這樣做的目的是要我噤聲”

閻麗夢今年7月曾接受福斯新聞訪問，聲稱去年底向港大上司報告中國政府早知新型冠狀病毒可人傳人，但被要求噤聲及不要觸碰紅線。她聲稱因感生命受威脅，今年4月28日赴美。不過，港大事後發聲明表示，其意見和看法不代表港大，報道內容亦與關鍵事實不相符。