閻麗夢母親第四度被捕稱如在香港爆料“必遭失蹤殺害”

曾於香港大學公共衛生學院做研究工作、目前已赴美國的大陸病毒研究員閻麗夢,近月多度公開指控中國政府隱瞞新冠病毒疫情。她星期二接受美國福斯電視新聞(Fox News)訪問表示,其居於大陸的63歲母親受其牽連,已第四度被捕,正扣押於北京。

廣告 繼續瀏覽後續

閻麗夢在訪問中說:“如果我在香港說出真相,我只要一開口,我就會被失蹤及殺害,沒有人再可以聽到我的說話。”(If I tell it in Hong Kong, the moment I start to tell it, I will be disappeared and killed. No one will hear me.)

新冠狀病毒疫情在美國似有變本加厲之勢,包括總統特朗普和第一夫人在內的多名白宮官員紛紛中招之外,紐約市9個地區及加州多個城市需要重新實施嚴厲抗疫措施。特朗普口中所指的“中國病毒”已成為競選進入白熱化階段的關鍵詞。

這次是嚴厲夢第二次接受福斯新聞的訪問。她接受該台新聞節目Tucker Carlson Tonight的訪問時指出,她的母親已被中國共產黨拘禁,閻形容中共的手段“他們非常饑餓”。

閻表示,她將會揭露更多的證據證明病毒的始作俑者是中國,她又說:“我的母親和我的家人已非首次被(中共)逮捕。我已經與我大部分的家人切斷了直接的關係,但我的63歲母親已被第四次被中國共產黨逮捕。”

閻說:“我是家中唯一的孩子,我的母親沒有犯錯,他們逮捕我母親將她送到北京,唯一的理由是因為我道出病毒的真相,他們感到憤怒。他們這樣做的目的是要我噤聲”

閻麗夢今年7月曾接受福斯新聞訪問,聲稱去年底向港大上司報告中國政府早知新型冠狀病毒可人傳人,但被要求噤聲及不要觸碰紅線。她聲稱因感生命受威脅,今年4月28日赴美。不過,港大事後發聲明表示,其意見和看法不代表港大,報道內容亦與關鍵事實不相符。