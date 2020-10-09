12港人送中全程均有警方空中“護送”港府謊言被踢爆

根據黃之鋒出示的飛行服務隊出勤紀錄，12港人送中當日該服務隊的行動，上面清楚顯示是“P-OPS”，即警方行動，足可證明警方說謊。之鋒面書截圖

包括特首林鄭月娥和警務處長鄧炳強在內的港府高層，一直堅持12名港人在果洲群島一帶被大陸海警截獲及逮捕一案，香港當局是在大陸方面通知後才知曉，林鄭更堅持“香港沒有任何角色”，然而根據蘋果日報及香港眾志前秘書長黃之鋒，8月23日出事當日，屬於港府部門的香港飛行服務隊，全程空中監視並尾隨12人所坐的船隻，直至廣東海警截停船隻及逮捕船上12人才大功告成。黃之鋒更出示當日飛行服務隊的出勤紀錄，上面明確有“P-OPS”字樣，即“警方行動”（Police Operations）的意思。

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目前在深圳鹽田派出所被扣的12名港人的4名家屬，獲悉有關消息之後8日到飛行服務隊總部抗議，要求交代當日出勤任務的性質。12港人目前被大陸方面指控涉嫌“偷渡”而被扣押，至今已已逾6個星期，但家屬仍被拒絕探訪，而且更被“硬塞”官方指派的律師。

蘋果日報早前已踢爆飛行服務隊疑全程尾隨12港人的快艇，黃之鋒8日在面書（Facebook）發文，披露一段飛行服務隊的飛行紀錄，顯示服務隊的定翼機當天的行動為“P-OPS”，意味警方早已掌握12港人行蹤，並主動策畫定翼機在空中監視，絕非如林鄭月娥早前聲稱的“沒角色”。在黃之鋒公開的飛行紀錄中，顯示分別有兩架飛機在8月23日，執行以“P-OPS”為代號的行動。

黃之鋒8日亦有參與12港人的家屬到飛行服務隊總部抗議的行動，根據蘋果日報報導，他在現場引述消息人士稱，涉事定翼機的行動是“警方行動”。他認為，事件或許是保安局轄下的警方及飛行服務隊跨部門行動，又公布多名疑涉事的飛行服務隊隊員名稱。黃又不排除將來有更多消息提供，又呼籲有相關消息的人士向他們提供更多資料，以協助12港人及其家屬。區議員岑敖暉亦直斥特首林鄭月娥、保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強一直在說謊，密謀將12港人送中。

黃之鋒帖文引述消息指，警方在空中監視快艇，並設局將12名港人送中。此外，黃亦披露負責當天定翼機任務的飛行服務隊人員名單，包括高級機司馬鈞豪、黃詠妍、丁沛東、二級機司張家輝及三級空勤主任陳堅衡。黃又指，自傳媒披露設局送中事件後，政府電話簿已經將政府飛行服務隊整個行動組職員的聯絡資料全部刪除，記者剛才測試，已無法查閱飛行服務隊行動組的職員聯絡方式。對於政府新聞處的飛行服務隊聯絡名單修改，一直協助12港人家屬的本土派鄒家成形容是“做賊心虛”。

黃之鋒與12名港人的家屬到飛行服務隊總部門外抗議，要求飛行服務隊與警方，儘快公開8月23日，即12名港人被擄走當天，定翼機的任務性質、偵察紀錄等，並交代警方曾否登上定翼機在空中監視12名港人。

拒絕延任“臨時立法會”議員的朱凱廸等人，亦陪同家屬到飛行服務隊總部外抗議，指警察分明一早知道12人打算8月23日出發，“送他們去中國水域，讓中國海警捉，跟住再送中”，“鄧炳強是睜大眼睛在全香港人面前講大話”。

林鄭月娥早前稱警方“沒任何角色”，然而蘋果日報之後連日揭發警方早有部署，確認12港人被中方拘捕後才告“任務完成”，警方回覆則變得微妙，從“看到傳媒報導才知道”改稱“內地執法部門拘捕行動與警方無關”，轉移視線避談派員登機監視快艇。