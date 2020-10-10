大陸回應蔡英文講話再提九二共識 民進黨：正視台灣善意

中國大陸國台辦周六回應台灣總統蔡英文“雙十”國慶談話表示，回到“九二共識”政治基礎，兩岸就能重啟對話協商。台灣民進黨則呼籲中國當局，停止惡意挑釁與統戰行為，正視台灣持續的善意與兩岸現實，以對等尊嚴的對話化解彼此歧見，才有助兩岸關係正常發展。

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《中央社》報道，台灣總統蔡英文周六國慶演說有關兩岸關係的談話，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，造成兩岸關係緊張的根本原因，是“民進黨當局”拒不承認體現“一個中國”原則的“九二共識”，責任完全在民進黨當局。

她奉勸民進黨當局停止任何“謀獨”挑釁行徑，不要在錯誤的道路上越走越遠。回到“九二共識”政治基礎的“正軌”，兩岸就能重啟對話協商，兩岸關係才能改善，台海才能和平穩定。

民進黨周六晚間表示，兩岸穩定是雙方共同的責任，不顧現實、一昧指責民進黨挑釁與對抗，無助於台海局勢的和緩。 民進黨表示，蔡英文國慶談話表示的“在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話”，這是在兩岸立場上，台灣社會的最大公約數，中國當局若是有心化解對立，改善兩岸關係，應當正視台灣主流民意，切勿再一意孤行。

民進黨強調，“過去4年多來，我方面對兩岸關係堅持不挑釁、不冒進”。然而，國台辦的發言卻仍不斷把兩岸僵局的問題推給民進黨政府，讓兩岸持續陷入不信任和對立的氛圍中。作為一個泱泱大國，中國政府的表現令人失望。

民進黨呼籲中國當局，改變處理兩岸關係的態度，儘快停止惡意挑釁與統戰行為，正視台灣持續的善意與兩岸現實，以對等尊嚴的雙方對話化解彼此歧見，方有助於兩岸關係正常發展。