德國將加強疫情管控措施

新冠病毒在德國仍在繼續擴散，感染人數正在快速上升。新冠病毒重災區名單在加長。但病亡人數保持較低水平。德國總理默克爾預告將推出新的管控措施，但不打算封城。

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據《柏林晨郵報》報道，德國新冠病毒風險區越來越多。科隆，法蘭克福，柏林現都屬於重災區。但反對管控措施者周六在柏林又舉行了示威遊行。警方表示，有數千人參加了遊行。沉默遊街打出的口號是：“反對種族主義和擁護我們的人權”。

據德廣聯報道，德國新冠病毒感染人數上升迅速。為此，德國總理默克爾周五和11大城市市長商談後，達成了新的管控措施，其中包括德國聯邦國防軍和柏林羅勃特科赫研究所將向重災區派遣專家，戴口罩義務的範圍將擴大，公開活動和家庭慶祝活動的人數將受到進一步限制以及餐飲業將在規定時間關門等。儘管會有更嚴格的管控措施，但默克爾注重的是，盡量讓經濟和社會生活不要像年初那樣大剎車。默克爾還特別呼籲年輕人要遵守管控規定。

根據柏林羅伯特科赫研究所周六公布的數據，德國新冠病毒感染患者共計319381人，一天內新增4721人，病亡人數達到9604人，病亡者新增15人。

《明鏡》周刊指出，德國新冠病毒感染人數雖然在迅速增加，但病亡人數卻浮動在每天15人左右。而四月間病亡人數有時一天可達300人。根據羅伯特科赫研究所的分析，病亡人數偏低與現在受感染者多為年輕人有關。德國20歲以下因感染新冠病毒而死亡者只有兩人，85%的死者是70歲以上的患者。另外，醫生們發現，新感染者與三月和四月新感染者相比，發病較少。醫生們通過檢測也發現，現在的發展趨勢是，不少人身上只攜帶有很少量的病毒。病亡人數下降已成全球發展趨勢。