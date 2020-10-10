金正恩罕見落淚 就無法改善國人生活致歉

朝鮮勞動黨建立75周年之際，頗為怪異的是在當日凌晨閱兵，沒有來賓，沒有媒體，極其詭異。根據韓國的報道，朝鮮展示了長程彈道導彈。數以萬計的軍人，在金正恩注視下，邁着鵝步走過金日成廣場。

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這同以往幾乎沒有任何兩樣，金正恩稱將繼續強化武力，這一點國際專家從不懷疑，即便國際制裁異常嚴厲，朝鮮百姓時有饑餓之虞，金正恩的核武計畫一直在秘密進行。特朗普擔任總統後開啟美朝核武談判，一年來已徹底陷入僵局。

路透社引述專家，朝鮮新展示的是超大型公路運載導彈車運輸的彈道導彈，一旦投入使用，應該是全球最大的公路移動發射彈道導彈導彈之一。另外，朝鮮最長的可使用潛艇發射的但是從未試射的火星15彈道導彈，也在勞動黨建黨75周年之際拿出來展示。

金正恩不顧一切集中該國資源發展核計畫的野心不變，唯一不同的是，金正恩為無力改善朝鮮經濟困境致歉，甚至罕見落淚。

根據路透社及韓聯社報道，金正恩在演說時顯露感性，對無法改善國人生活致歉。金正恩把朝鮮的困境歸咎於國際制裁、颶風以及新冠疫情，使他無法兌現經濟承諾。

金正恩是如今全球極少數獨裁政權的統治者，大權在握，予奪生殺，掌權之初，不惜殺戮，甚至連自己的姑父，同父異母的哥哥都不放過，給世人留下極其殘暴的印象。

大約如此，他能夠對自己給國人造成的貧窮局面道歉，讓不少觀察者驚奇。金正恩稱：“我感到羞愧，我一直無法適當回報你們對我的極大信任”，“我的努力及奉獻不足以引領我們的人民擺脫生活困境。”

韓聯社報道說，金正恩在演說時哽咽，還對無法一起與官兵們度過光榮夜晚感到心痛，他在講話時十多次說道“感謝”及“抱歉”。

金正恩上個月為朝鮮軍人殘酷槍殺一名手無寸鐵的韓國官員也罕見向韓國致歉，他致信韓國總統文在寅，稱該事件不該發生，“讓文總統和韓國人民失望”。那似乎是金正恩第一次向韓國道歉。