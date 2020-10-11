五中全會前 習近平為何動作頻頻

中共政治局9月28日的會議是一個為10月下旬召開19屆五中全會打招呼的會議，五中全會將推出新的五年計畫，但更引起觀察家注意的卻是會上將審議“中共中央委員會工作條例”。很難想象五中全會會出現任何波瀾，但旨在推出規範中共中央委員以上大員的『條例』，預示習近平將更進一步勒緊韁繩，不讓在高層或者與高層關係密切的階層發生異動，而對中共內部運作了解的人士則認為習近平顯然很不安。

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嚴控紅二代

任志強被判有些日子，五中全會召開前夕，官媒又在猛批任志強，11日，官媒大規模轉刊北京日報客戶端『且看國企領導任志強的貪腐面目』一文，把一個明明因為批評習近平而入獄的人物塗抹成一團黑：“貪污、受賄、挪用公款、濫用職權。”有分析指，項莊舞劍，意在沛公。

紅二代這個既可以聯手又可以關鍵時刻倒戈的階層引起習近平的高度警惕，在紅二代出身的前房地產大亨任志強嚴厲批評習近平治理疫情無能，是一個脫光了衣服還要當皇帝的小醜後，習近平顯然下定了平定紅二代的決心。任志強，這位在高層和各界頗有人脈、後來出脫為公知的人物，就這樣成為習近平打擊的首要目標。

更重要的是，鎮壓任志強至少有一石二鳥的目的。任志強與習近平反腐時期的盟友王岐山曾有十分密切的關係，從69歲的任志強最後被判以18年重刑，王岐山無能而助或者不肯相助來看，王岐山是否已經在相當程度上失去了習近平的信任。任志強被判不久，10月2日，曾經是王岐山的親密合作者，前中央紀檢巡視小組組長董宏突然落馬。北京接近高層的人士向法國『世界報』透露，這件事對王岐山很糟糕。在中國，領導人秘書或親信被調查，大部分情況意味着他們的頭快要完了。

習近平下令判任志強重刑，抓董宏，不僅要威懾紅二代，誰再敢冒犯誰就會有同樣下場，還同時劍指王岐山及其王岐山周圍的官場人物。一個公開的秘密是，王岐山周圍有一群自由派人士，他們有關習不如王的私下議論習不可能永遠不知道。

王岐山的禮儀性角色能夠扮演多久，可能是一個觀察黨內內鬥到了何種程度的角度。

管束中央委員

中共五中全會上將審議『中共中央委員會工作條例』，這被一些觀察人士形容為習近平正在用“家規”來代替“黨規”，把個人對黨的統治絕對化，私有化。

”曾在中共中央黨校擔任教授的蔡霞以“習共”代指中共，認為中共已完全被習近平竊為私有。在海外流亡的民主人士萬潤南也曾指出，習近平把黨天下變成習天下，這都指出了這個黨越來越私密化或者黑社會化的性質。

根據新華社對最近一次政治局會議的報道，“『條例』對黨中央的領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署、自身建設等作出全面規定，為加強中央委員會工作提供了基本遵循”，『條例』要求“中央委員會、中央政治局及其常委會的組成人員要帶頭執行黨章和『條例』等黨內法規，帶頭增強‘四個意識’、堅定‘四個自信’、做到‘兩個維護’”。

這個『條例』將規範政治局常委在內的所有中央委員，但不包括習近平本人。因為政治局會議毫不避諱地表示，出台這一條例，“是堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導的必然要求”，通俗地說，這個條例是專為習近平服務的。如果說黨章針對全體黨員，該條例則針對的是中共中央委員。習近平的名字寫入憲法，黨章，還將寫入『條例』，中央是引述分析指出，這是習近平要搞終身制的最新表現，只要『條例』在，習的核心地位就永保不變。

中國獨立學者鄧聿文表示，在中共家法里，條例的黨內法律效力僅次於黨章，這顯示“黨內沒有力量阻止習按自己的想法辦事”，他還指出，習上台後，大部分時間都用來為中共立規矩或家法上，但是“夾雜了太多私貨”，旨在提醒全黨他是唯一的老闆，他的命令和意志不可違抗。

習為什麼要這樣做，鄧聿文認為習以為只有如此政治上才有安全，由此反映出“他對當下的 處境和權力，其實是很不安，沒有自信的。習已“滿眼望去，皆是敵人”，要不斷地用權力去維護建立起的偶像，否則分分秒秒就會被打碎。

去深圳的目的

習近平或將還有一個引人注目的動作，根據『南華早報』報道，習應在13日晚間前往深圳，參加深圳特區成立40周年慶典。深圳全境目前據指如臨大敵，限制無人機升空，安保措施空前，11日至17日，全面禁飛無人機等航空器。據香港媒體報道，中共中央辦公廳主任丁學祥等人日前已南下廣東，為習近平南巡鋪路。

鄧小平1992年南下再推中國經濟改革，後來每逢10年，江澤民、胡錦濤都會南巡深圳，習這位被外界廣泛視為離鄧小平遠，離毛澤東近的人物南下，是想在黨內人心思變的背景下，想向黨內強調他與前任領導人的歷史傳承以安撫黨內各派人物的軍心，還是要顯示在中美對抗，導致中國越來越孤立的情形下把深圳建成“中國特色社會主義先行示範區”的決心？或者將會見香港特首林正月娥，給這一被美國取消了特殊貿易地位、東方明珠已失明的城市打氣？都值得疑問。