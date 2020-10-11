亞美尼亞阿塞拜疆停火遭破壞：歐盟表示極為擔憂

亞美尼亞和阿塞拜彊周日相互指責轟炸對方平民區，雙方在俄羅斯斡旋下達成的停火似已失效。歐盟周日表示對當地停火遭到破壞極為擔憂；俄土外長通電話討論納卡局勢。

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法新社消息，周日下午，雙方沒有宣布進行在押犯人及遺體交換。

在俄羅斯斡旋下，亞美尼亞及阿塞拜疆達成納卡地區的停火協議，協議只帶來短暫和平。周末，雙方互相指責對方違反停火協議。 阿塞拜彊總統接受俄羅斯傳媒訪問時表示，亞美尼亞必先遵守停火協議，才可以展開政治磋商。

阿塞拜彊指責亞美尼亞分離武裝沒有遵守停火規定，向阿塞拜疆第二大城市甘賈發動襲擊。炮彈擊中民用建築，造成9人死亡，33人受傷，部分建築和車輛損毀。在甘賈市，法新社記者現場看到有房屋被炸毀，阿塞拜疆救援人員在瓦礫中救援，並發現兩具屍體。

亞美尼亞國防部否認襲擊，反指阿塞拜彊轟炸亞美尼亞境內一處住宅區，納卡地區內的亞美尼亞人也指責阿塞拜彊部隊，在停火生效後5分鐘就發動新攻勢，造成2名平民喪生。

另據法新社消息，在納卡地區停火早破壞後，歐盟周日表示對當地局勢極為擔憂。歐盟在一份聲明中表示，歐盟對當地繼續軍事行動，特別是針對平民的軍事行動極為擔憂。歐盟呼籲各方遵守停火協議。

此外，俄羅斯外長拉夫羅夫與土耳其外長恰武什奧盧周日通了電話，討論納戈爾諾-卡拉巴赫地區局勢。 俄羅斯外交部發表聲明強調，必須嚴格履行俄羅斯、阿塞拜疆和亞美尼亞三國外長上周六發表的聯合聲明所有條款。根據這份聯合聲明，衝突各方同意在納卡地區停火，並交換戰俘和死者遺體。但停火協議生效後，阿亞雙方均指責對方違反協議發動襲擊。