央視播“台諜”認罪 杯弓蛇影 漏洞百出

中國官媒央視周日在“焦點訪談”播出“台諜案”，稱國安機關“破獲數百起間諜竊密案件”，而且將連續三天報道‘’台諜案“，首先播出的是 台商李孟居”央視認錯“，聽李孟居陳述”間諜行動“，觀察人士指出漏洞百出，台灣陸委會則批北京這是”無稽之談“。

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央視稱，近期國家安全機構實施“迅雷2020行動“，打擊台灣間諜情報機關滲透破壞活動，破獲數百起間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜等等。綜觀李孟居案，感覺北京當局更像是在跟香港去年爆發的”反送中“秋後算賬，同時也在繼續威懾支持反送中的台灣，而與真正的間諜案相差十萬八千里。

即便根據中國大陸媒體列出的李孟居間諜案細節，也找不到“間諜“的影子，官媒『環球時報』露出了底細，”2019年8月18日，李孟居抵達香港，一落地就迫不及待地展開‘反送中加油’行動”，在現場發放傳單並用粵語連喊加油，拉着黑衣人與所謂的自由女神像合影，並第一時間把這些圖片發回台灣”。這段報道顯示，李孟居不過是一位同情港人的示威者。

香港去年反送中，最多時反政府示威人數在一百至二百萬之間，勇武派“黑衣人”也是不計其數，這都是公開的反政府行動，不需偵查，路人隨時可以聽聞，隨意拍照。“把圖片發回台灣”，如今社交網絡發達，瞬間就可以把圖片發向世界，何止台灣。香港反送中的畫面、視頻即時性地被世人看到，也無需通過間諜手段才能得到。

當局的一個“關鍵證據”是李孟居“完成所謂反送中加油行動後，意猶未盡”，聽說武警在深圳集結，就於次日進入深圳，拿手機“到深圳灣體育館一樓在警戒線附近拍攝”。其實，當時，中國國內人大多不知，外部都在傳，北京正在深圳集結軍警，隨時準備潛入香港鎮壓，一個普通的台灣人，拿着手機，公開地“在警戒線附近拍攝”，試着拍幾張自己看到的武警集結的場面，如果是禁區，為什麼沒有被禁止？再者，李孟居到底拍到了什麼北京方面含糊其辭，總之，完全不像是所謂的“台諜行動”。

官媒報道稱，根據武警保密部門鑒定，李孟居拍到了“秘密級軍事秘密，涉及部隊集結地點、主戰裝備和數量”，而且，“境外據此可測算出部隊級別、規模、戰力和作戰意圖……”這些理由給人感覺是非要把李孟居打扮成一位“超級間諜”方可罷休。

李孟居“央視認罪”類似於以前所有的被逼到央視去認罪的節目，按照預設的問題回答，中規中矩，畢竟受人脅迫，豈能不“認罪”，有分析人士立即發現：讓李孟居嘴裡說出的“供述”特別地大陸化，嚴重不像台灣人的說話方式，比如李孟居說：“‘台獨’‘港獨’是沒有出路的”、“暴力是絕對不對的，必須要把那些暴力人士繩之以法”，不光語言很大陸式，而且李竟然以“有罪之身”要把“那些暴力人士繩之以法”，實在難以想象出自本人內心。

央視認罪太老套了，許多在央視被迫認罪的人士，後來逐一披露實情，都是當局脅迫做戲，認罪的話多為編造，或者違心之語。最後，“央視認罪”成了央視的別號，也暴露了央視背後北京當局無法“與時俱進”的暴力特徵。

台灣陸委會則批對岸“惡意政治炒作，誣陷台灣人民從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係”，並指中共當局讓當事人在媒體上認錯、悔罪等作法，完全不符合正當法律程序。台灣民進黨立委王定宇則勸告台人“危邦不入，亂邦不居。”