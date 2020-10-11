澳洲籍作家楊恆均遭控間諜 傳近期將於北京受審

澳洲籍作家楊恆軍祝他的Twitter粉絲新年快樂。該靜止圖像來自網絡未標日期。

路透社報導，被控間諜罪並遭中國當局監禁超過21個月的澳洲華裔作家楊恆均，近期將於北京受審，不過具體時間並未公布。

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中央社台北10日報道，55歲的楊恆均是中國知名部落客，原本住在紐約。去年1月他搭機抵達廣州訪問，在機場遭到中國公安人員帶走，今年3月被中方以間諜罪名起訴，澳洲政府對此表達強烈抗議。

路透社10日報導引述楊恆均友人表示，楊恆均的委任律師已經收到通知，本案已經移交到北京第二中級人民法院，預計在未來兩周內將任命一名法官來審理。

報導引述澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上周六在記者會表示，在這個問題（楊恆均案）上的外交斡旋，澳洲的立場一直以來都要求應有「透明、公正、公平的程序」 。

莫里森並提到，「那裡（中國）的（司法）系統與澳洲有很大的不同，這會造成一些焦慮。」

報導指出，在過去一個月期間，律師已經與楊恆均會面兩次。這是他被中國有關單位監禁長達21個月後，首度合法會面。

據報導，楊恆均9月3日與律師會面時否認間諜罪的指控，他堅稱自己是無辜的，並表示會戰鬥到底。

他在一封給家人的信中表示，“我永遠不會承認自己沒有做過的事情”。

報導提到，原本就緊繃的中澳關係，因為澳洲呼籲對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）起源展開調查，以及中國對澳洲祭出貿易制裁後，在今年更加惡化。

報導並提及，澳洲籍的中國國營電視台主持人成蕾8月被控涉嫌危害國家安全遭到調查並拘留，不過迄今澳洲政府未被告知成蕾被拘留的具體原因。