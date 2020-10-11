特朗普宣稱體內已無病毒 可能擁有免疫力 準備重返選戰

美國總統特朗普周日表示，他身上已經沒有新冠病毒，而且他可能已擁有免疫力。他準備重返總統大選“前線”，力抗民主黨候選人拜登。特朗普在社交網站Twitter貼文，聲稱自己對新型冠狀病毒具有免疫力，被Twitter 加上警告標籤。

廣告 繼續瀏覽後續

特朗普周日接受福克斯新聞頻道（Fox News）電話訪問時表示：“看來我已擁有免疫力，不知道多長時間，也許很長，或許只是短時間，也可能是終生免疫，沒人知道，但我擁有免疫力了。”

特朗普還說：“我通過了最高標準的檢測，我的情況很好”。特朗普並暗諷他的競選對手拜登說，“如今你們有一位不需要像他的對手那樣隱藏在地下室的總統”。

法新社說，有關病毒免疫至今存有爭議，包括免疫多長時間，以及產生抗體對抗病毒的程度。今年8月，香港科學家發現了一例病癒幾周後二度感染新冠病毒的病例。

白宮醫生康利周六晚間表示，總統特朗普已不再有傳播病毒的危險，但他並未說明特朗普接受病毒檢測是否呈陰性反應。特朗普指出，檢測結果顯示，他可以返回競選活動，對別人不會造成風險。

特朗普周日還發推說，體內已沒有新冠病毒，健康程度足以讓他恢復競選活動。“白宮醫生已經完完全全開了綠燈”，“也就是說，我既不會感染病毒，也不會把病毒傳染給別人”。

消息稱，特朗普在社交網站Twitter貼文，聲稱自己對新型冠狀病毒具有免疫力，被Twitter 加上警告標籤。

特朗普周一將在佛羅里達州舉行集會，這是他出院後首場競選集會。特朗普周六在白宮舉行出院後首次公開活動，他摘下口罩在白宮陽台向數百支持者講話。