金正恩含淚向國人道歉引發熱議

金正恩剛剛因無法改善國人生活哽咽道歉的畫面，引發許多中國人議論。有嘲諷的：“貓哭耗子，不新鮮“；有疑問的： “若真如此，也算良知未泯，那就換能改善的吧“；有人認為，自己從神壇走下來，總比請下來好；有對比的：“尚有羞恥之心，還沒舔臉讓人民感恩，比某人略強。”

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後面這句評論大約指的是武漢疫情嚴重時期，“數千死難者屍骨未寒，很多家庭因疫情家破人亡“，武漢市委書記王忠林上任伊始，3月6日特意提出”感恩教育“，“感恩總書記，感恩共產黨”，消息一出，輿情炸鍋，中國當局迅速刪除了相關報道，湖北書記應勇3月8日出面滅火，把要求老百姓感恩改成“衷心感謝武漢人民識大體，顧大局“。

獨裁者流淚，向人民道歉，自然有其動機，但很罕見。尤其像金正恩這樣大權在握的，全球也剩下不多，他在朝鮮勞動黨建黨75周年之際，罕見落淚，就無法改善國人生活致歉。金正恩甚至說，“我感到羞愧，我一直無法適當回報你們對我的極大信任”，“我的努力及奉獻不足以引領我們的人民擺脫生活困境”。金正恩在演說時哽咽，還對無法一起與官兵們度過光榮夜晚感到心痛，他在講話時十多次說道“感謝“及”抱歉“。

一向被視為殘暴的金正恩能感性表達，引起的反應兩極，有些網友不以為然，認為這不過是表演而已。一位網名認為，豺狼的眼淚是廉價的，不要忘了獨裁者是靠謊言與暴力維持統治的……不論是翻鍋蓋還是假哭泣都是‘人民對美好生活的嚮往是我們的奮鬥目標’這種口惠而實不至令人作嘔的把戲。

歷史學者章立凡推文說：“”笑曰：任憑三胖如何作秀，我堂堅持學毛---堅決不下罪己詔。典故：毛澤東對毛遠新說：‘我們不學胡志明，任何時候我都不下罪己詔。’他還說過：‘歷代皇帝下罪己詔的，沒有不亡國的’。評曰：歷史周期律誰也逃不過，下不下罪己詔，與亡國沒有必然關係。

有些人則認為此舉證明金尚有羞恥之心，有積極意義。北京學者榮劍轉楊錦麟先生的評論說：“他第一次下罪己詔，當眾流淚，全國軍民感動莫名! 但有人說，統治者的眼淚都是不可信的! 自從安了心臟支架之後，他的感情豐沛多了……“但榮劍的看法是：”當國者能做自我批評，很不易，要提倡。“”通過這次談話，金正恩試圖擺脫神化，回歸人的角色。無論是表達激動心情，表達對軍民人等的歉疚和感激，還是表達自己面對多重天災人禍疊加時的苦惱和畏懼感，以及講話過程中的數次哽咽，是人性而非神性。這種自己從神壇上往下走，總比被別人請下來或推下來要好得多，還是有點積極意義的。“

拿來和中國“國情”對比的網民更多。有網民說：畢竟是80後，喝過洋墨水的，普世價值還是了解的，文明大勢也是清楚的，不像某人蒙眼狂奔在自己一個人的世界裡。

另外一位說：“我們的那位不會道歉，而是要臣民感恩膜拜，因為14億人生活在天堂般的甜蜜之中了。“