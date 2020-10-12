中國外交部發言人證實澳籍作家楊恆均被以間諜罪提起公訴

中國外交部發言人趙立堅12日表示澳洲籍作家楊恆均（楊軍）已經在10月7日被以間諜罪提起公訴。楊恆均已被中國當局監禁超過21個月。

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據澎湃新聞報道，10月12日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者就楊軍案進展一事提問。

趙立堅表示，北京市人民檢察院第二分院經依法審查，於2020年10月7日對澳籍犯罪嫌疑人楊軍以間諜罪，向北京第二中級人民法院提起公訴。北京市第二中級人民法院已經依法立案受理。目前案件正在一審審理過程中。

趙發言人堅稱：中方有關部門嚴格依法辦案，充分保障楊軍的各項合法權利。

據路透社日前報導，澳洲華裔作家楊恆均被控間諜罪並遭中國當局監禁超過21個月後，近期將於北京受審，不過具體時間並未公布。

中央社說，55歲的楊恆均是中國知名部落客，原本住在紐約。去年1月他搭機抵達廣州訪問，在機場遭到中國公安人員帶走，今年3月被中方以間諜罪名起訴，澳洲政府對此表達強烈抗議。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上周六在記者會表示，在這個問題（楊恆均案）上的外交斡旋，澳洲的立場一直以來都要求應有“透明、公正、公平的程序” 。 他並提到，“那裡（中國）的（司法）系統與澳洲有很大的不同，這會造成一些焦慮。”

報導指出，在過去一個月期間，律師已經與楊恆均會面兩次。這是他被中國有關單位監禁長達21個月後，首度合法會面。楊恆均9月3日與律師會面時，否認間諜罪的指控，他堅稱自己是無辜的，並表示會戰鬥到底。他在一封給家人的信中表示說：“我永遠不會承認自己沒有做過的事情”。

報導並提及，澳洲籍的中國國營電視台主持人成蕾8月被控涉嫌危害國家安全而遭到調查並拘留，不過迄今澳洲政府未被告知拘留的具體原因。