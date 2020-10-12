卡斯泰：“法國第二波疫情嚴峻” 馬克龍將發表講話

歐洲多國疫情嚴重，紛紛收緊限制措施。法國總理卡斯泰周一表示“法國正處於第二波嚴峻疫情之中”，不排除再次封城。馬克龍周三將發表全國講話。英國新冠病毒疫情顯著惡化，英格蘭設立新冠病毒3級風險系統。比利時疫情拉響警報，專家討論重啟封城可能性。

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法新社消息，法國第二波新冠病毒疫情日益嚴峻。法國衛生部周一晚通報，新增死亡96例，累計達到3萬2825例；重症患者人數持續增加，新增56人，總計1539例，創下5月來的新高；入院患者人數也新增171人，比前一天增加98人。周一新增確診8505例，這個數字比上周六的2萬7000例大幅下降。不過，周一新增確診病例下降與周末各化驗室關閉有關。

巴黎，馬賽和里昂等9個大城市正處於病毒最高警戒狀態。衛生官員承認，病毒在全國快速蔓延，醫院的壓力逐日上升。巴黎區醫院重症治療部的可用床位數量下降。

法國總理卡斯泰周一表示，“我們正處於第二波嚴峻疫情之中”。卡斯泰說，“我們不能再掉以輕心了”。“法國民眾過早地以為病毒消失了”。卡斯泰在接受媒體訪問談到是否會再次“封城”時表示，“以目前醫院的情況，我們不排除任何可能”，但卡斯泰也表示必須盡量避免全國封鎖，他呼籲民眾合作，減少在家居進行私人聚會。

法國政府發言人阿塔爾周一晚表示，為遏制病毒在大城市傳播，政府將可能採取更多的措施。

法國政府內閣將在周三開會研討近期的衛生數據，以判定是否需要採取進一步行動。總統馬克龍隨後會發表全國講話。

另外，歐洲多國疫情嚴重，紛紛收緊限制措施。英國新增1萬2800多人確診，累計突破60萬例，超過4萬2000人死亡。英國是新冠病毒死亡最多的歐洲國家。 英國新冠病毒疫情顯著惡化，政府在英格蘭實施新冠病毒3級風險系統，北部城市利物浦屬最高風險的一級。 英國首相約翰遜向下議院提出這項應對疫情的新措施，但商店，學校和大學可如常運作。英格蘭各區會按疫情分別被列入警戒系統的中，高和非常高的級別。

屬中度級別的地區會實施現行的全國限制措施，包括酒吧和餐廳在晚上10時關門，禁止6人以上的聚會；在高風險級別的地區，則是禁止不同家庭之間的室內聚會；而在非常風險級別的地區，酒吧，健身館，文娛中心，博彩商店和賭場須停業，但供應食物的酒吧可繼續開放。地方當局可按疫情擴大限制措施的範圍。目前利物浦市屬於最高風險級別，自周三起實施新的禁制措施。

另外比利時疫情拉警報，專家討論重啟封城可能性。比利時最近一周每天平均新增超過4000人感染，每10萬居民感染率創下歐洲第二高，如果無法扭轉情勢，專家已開始討論再次封城的可能性。 據比利時國家衛生研究院最新數據，10月2日至8日一周每天平均新增確診4154例，較前一周大幅增加89%。另據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）統計，比利時過去14天感染上升至每10萬人口405例，僅次於捷克493例，在歐洲受影響最嚴重國家中排名第二。