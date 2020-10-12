巴雷特向參議院最高法院大法官任命聽證會提交書面發言闡述自己的立場
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美國國會參議院司法委員會從12日起，一連四天以視訊會議的方式舉行大法官巴雷特(Amy Coney Barrett)任命聽證會。巴雷特在向首日聽證會提交的書面發言中，闡述了自己被任命為大法官後，將堅持的立場。
巴雷特寫道：“法院肩負執法重責，這對自由社會至關重要；但法院不是設計來解決每一個問題，或矯正公眾生活的每一項錯誤，政治決策和政府的價值判斷必須由可靠人民選出的政治單位來決定。”
巴雷特回顧了自己的求學生涯以及她的導師、前大法官斯卡利亞(Antonin Scalia)對她的影響，寫道：“斯卡利亞對家庭奉獻，對信仰堅定，且不畏批評。我在自己的法律職涯中，決心保持相同觀點。”
巴雷特在書面發言中向歷任女性大法官致敬，她寫道：“在我九歲時，歐康納(Sandra Day O'Connor)成為美國史上首位女性最高法院大法官，她任職期間總是展現優雅且尊貴的榜樣；當我21歲時，我的職涯剛起步，金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）坐在這個位子上。我被提名接替金斯伯格的位子，但沒有人將能取代她，我將永遠感恩她所開拓的道路和她締造的人生。”
參議院司法委員會宣布，提名聽證會為期4天。預計參議院將在10月底舉行全體投票。共和黨籍的參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell Jr.）和司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）都表示，已掌握通過巴雷特提名所需的多數票。
現年48歲的巴雷特自2017年開始擔任美國聯邦第七巡迴上訴法院法官。巴雷特在上訴法院留下的100多份判決和法律意見書證明，她是一個典型的保守派法官。可以確定的是，巴雷特進入最高法院後，保守派法官將對自由派法官形成6:3的絕對優勢。