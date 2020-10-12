美大法官提名聽證會：民主黨指責置國會議員安全於不顧

美國參議院司法委員會周一對最高法院大法官被提名人巴雷特展開首日確認聽證會。曾確診感染新冠病的美國總統特朗普稱自己檢測已為陰性“完全康復”。特朗普本周展開馬拉松式選戰，前往3個重要搖擺州造勢。

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受到新冠病毒疫情影響，出席周一參議院司法委員會對最高法院大法官被提名人巴雷特首日確認聽證會人數不多，部分成員選擇以視頻方式參加聽證會。巴雷特發言時除下口罩，在其餘時間都戴上口罩。

民主黨副總統候選人賀錦麗，以加州參議員身份在參議院辦公室用視像方式參加聽證會。她指出，在新冠病毒疫情嚴重期間舉行大法官提名聽證會是“不負責任的做法”，她指責共和黨人置國會議員安全於不顧。

民主黨參議員都關注巴雷特一旦成為大法官將會推翻奧巴馬年代的醫保法案。而如果巴雷特成為大法官，不僅威脅到醫保服務，投票權，工人權利及墮胎權，平等正義的觀念也受到威脅。維護醫保法案是民主黨總統競選運動的核心議題。

與此同時，美國總統大選進入關鍵倒數3周，民調落後於民主黨對手拜登的現任總統特朗普，周一起將展開馬拉松式競選行程，未來幾天特朗普將在3個重要搖擺州舉行造勢活動拉擡選情。

法新社報導，代表共和黨的特朗普將先出席佛羅里達州一場造勢活動，接着將前往賓州和愛荷華州的造勢活動和選民見面。這3個州的選票將對特朗普能否在11月3日的大選奪勝至關重要。

特朗普的醫生10日判定，特朗普已不具病毒傳染危險，能夠重新展開競選行程。特朗普周日接受訪問時更宣稱，他的新冠病毒檢測結果為陰性，並已完全康復。