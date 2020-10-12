習近平變蝙蝠俠 瑞典飯店掛諷刺像遭亞裔指責

一位菲律賓時裝網紅和他的香港朋友周六在斯特哥爾摩一家飯店用餐時發現牆上貼着長者一雙蝙蝠耳朵的習近平畫像，他判定這是在歧視亞裔，投訴後飯店撤銷了畫像。

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西方諷刺政治人物的動畫片，諷刺劇、畫像無奇不有，有時候非常辛辣，不管政治人物高興不高興。但這在中國行不通，尤其不能對領袖進行諷刺，比如『南方公園』劇中角色戴習近平面具跳舞就觸犯了北京，還有小熊維尼也進不了中國，據說因為撞臉習近平，遭到北京當局封殺。但這次這家名叫里克的飯店（Restaurant Riche)掛的這張習近平尖耳蝙蝠人畫像，卻遇到了一位前來飯店用餐的亞裔遊客的抗議。他認為畫像冒犯了亞洲人，認為該畫像會助長種族歧視。

這位菲律賓時裝網紅Bryanboy投訴後，餐館撤走海報並表示道歉。但海報設計者表示，向感到被冒犯的人致歉，但不會為海報本身道歉，強調這是諷刺性藝術創作。

投訴者Bryanboy向英國廣播公司表示，自從新冠病毒爆發後，他和許多亞裔都經歷了很多網上的種族歧視。

里克餐廳事後表示，一些人對那幅海報感到困擾，認為是種族歧視，但非餐廳原意，餐廳向所有感到冒犯的人道歉。

但在Iron Art Works發布相關海報的設計團隊則表示，會就任何冒犯致歉，但不會為了作品本身致歉。團隊認為他們的作品並非帶有種族主義。

團隊在社交網站表示，他們之前的作品也是針對各國領袖的諷刺，這幅畫像也只是諷刺中共領導人和中共處理疫情。目的是要愚弄習近平和中共，而不是帶着種族主義去傷害他人。

據報道，這張海報已經在斯特哥爾摩展出了幾個月，在涉事餐廳也展出了一個月。

投訴者Bryanboy則認為海報設計者的回應並非道歉。