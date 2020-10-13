中國指控民進黨前主席卓榮泰助理鄭宇欽在捷克任台諜卓否認有此助理

繼李孟居台諜案之後，大陸官媒12日晚間再度報導第二件「台諜案」，指控民進黨前主席卓榮泰的助理鄭宇欽，在捷克建立情報據點，挑撥大陸與其他國家正常關係，策反大陸重點人員，目前該案已進入法院審理。

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據央視「焦點訪談」節目和「環球時報」報導，鄭宇欽今年54歲，案發前是捷克查理大學教授，2015年在捷克成立「中歐政治經濟研究所」。

2004年「台北駐捷克經濟文化代表處」的一次迎新活動上，鄭宇欽認識了代表處的代表李雲鵬。李雲鵬透露，他任職台灣國安局，希望鄭宇欽為台灣情報部門服務。在李雲鵬指揮下，鄭宇欽開始搜集跟中國大陸相關的情報，並將撰寫的資料交給台灣國安局。

2008年，鄭宇欽回台灣，在「復興廣播電台」主持節目，被一名叫呂家嘉的女記者搭訕，鄭宇欽同意協助搜集時政熱點。報導引述鄭宇欽談話說，復興廣播電台屬於台灣軍情局的外圍組織，他當時認為這位女記者的身分就是台灣軍情人員。

2011到2013年，鄭宇欽前後四次到大陸參加學術會議。跟專家學者談完話後，會把每個人的性格特點，所從事的領域，研究內容等信息跟台諜報告，還會主動提出如何使用此人的想法。

後來，呂家嘉又將一個名叫Vicky的女同事引薦給鄭宇欽，真名陶致蓁的Vicky也是台灣軍情局的編製內間諜。陶致蓁向鄭宇欽提出通過歐美關係獲得大陸的情報。鄭宇欽於是建議，在捷克成立一個研究所，就能有機會參加歐盟的一些會議。於是獲得一萬美元成立「中歐政治經濟研究所」。

福建省漳州市國安官員說，從那以後，陶致蓁要求鄭宇欽多參加歐盟或北約組織的大型會議，通過這些會議了解歐美在一些重大事項上如國防、科技、政治等領域對大陸的看法，並要求鄭宇欽要在參會過程中多建立自己的人脈，以便於搜集套取情報。

鄭宇欽供稱，他和陶致蓁是通過一個「閱後即焚」的軟件，在追查上可以做到零證據。每次入境大陸前，他都會卸除與陶致蓁聯繫的軟件，離開大陸時再把軟件裝上。

去年1月，鄭宇欽收到美國一個反華基金會研究員撰寫的三篇炒作「中國威脅論」的文章，為了迎合民進黨當局想在國際上抹黑大陸、挑撥中國與其他國家外交關係，於是在多個華人群里轉發這些文章。去年4月，鄭宇欽因涉嫌間諜罪在進入大陸時被大陸國安機關逮捕。

卓榮泰表示，他從來沒有鄭宇欽這位助理，過去也不識這個人，這則新聞顯然是錯誤報導，希望中共當局，不要「馮京當馬涼」。

台灣外交部歐洲司司長姜森今天(13日)指出，鄭宇欽不是捷克查理大學的教授，而且2005年到2018年他旅居捷克時，也經常公開推廣中國一帶一路、推動中國與捷克的關係；他還說，台灣外交部並沒有李雲鵬這個人擔任過駐捷克代表。