任志強貪污的錢是怎麼算出來的

法院判了不算，官媒突然搬出任志強來批，北京日報發表“且看國企領導任志強的貪腐面目“，這有什麼來頭嗎？有分析認為一則五中全會臨近，習近平要強壓住黨內尤其紅二代的不滿情緒；另外一個很明顯的就是回擊民間對任志強被 北京法院以貪腐定罪的懷疑。

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任志強被以貪腐案治重罪後，中國民間多不信，因為任志強在位時被多次查過帳，辭去總裁時也被北京當局專門做過審計，並宣布帳面清楚無疑。

任志強案跟一般人不同的是，獨立學者鄧聿文認為任志強有四重身份：億萬富豪地產商、紅二代、王岐山密友以及公共知識分子。任不僅在中共黨內外頗有人脈。更重要的是任志強的“大炮”性格，他把對當局或對習近平本人的不滿毫不掩飾地列舉出來，對習近平治理疫情嚴重失誤發出一連串質疑，最後形容其不過是一位脫光了衣裳還硬要做皇帝的小醜。對一位權高位重，黨內無敵的習近平，這樣的批評不只是冒犯，簡直是蔑視。

任志強以前也說過批評習近平的話，習近平視察媒體是，要媒體姓黨。任反駁，媒體姓黨，“並且不代表人民的利益時，人民就被拋棄到遺忘的角落了！”任為此被留黨察看，但這次不一樣，他是在剝習的畫皮。紅二代出身的任如此蔑視他，且周圍有王岐山這樣的朋友，習預感到一種被紅二代群體敵視的危險。

許多人正是從這個角度去理解任志強為什麼被判得如此重，習大有讓任志強牢底坐穿的殺氣。但是，習不敢向毛澤東那樣給敵手或意見人士扣上政治犯的名義，他害怕那樣反而會使他們的形象變得崇高，他要把他們搞臭，搞臭的理由很簡單，就是設法找出這個人的經濟問題。在如今中共官員貪污成風的背景下，安上這樣一個罪名就會大大減輕敵手的政治效果。

『北京日報』的努力沒有奏效

但這件事做得並不成功，“任大炮“同習的前對手薄熙來周永康不一樣，他還是一位公知，他對中共的本質有相當認識，而且他敢於把自己的聲音放出來。任的言論因為廣為人知的緣故，民間便不相信當局給他定下的四大罪，在他們看來，就一個罪名：冒犯了習近平。

這大約就是北京市委黨報『北京日報』急於在中共五中前“肅毒”的原因，文章列出一大堆細節，想使中國人相信，任志強是一個真正的貪污犯。

『北京日報』的努力沒有奏效，民間照舊不信該報稱任志強在國有華遠集團先任總經理，後任董事長年間，一人獨大，所以為他“肆意貪腐”奠定了基礎。利用職務便利受賄及挪用公款涉案總金額超過人民幣2.2億元。

北京日報的報道不過是寫得長了些，多了些細節，但毫無新意。有人一下就指出了要害。前『冰點』周刊主編李大同對中央社表示：官方應先公布北京市西城區政府對任志強的離任審計報告。這份報告當年得出的結論是任志強不存在任何貪腐問題，如果這次北京法院指控的罪名屬實，那不是在證明中國官方自己在欺騙自己，當初對任志強退休時的離任審計報告是假的嗎？關鍵的問題，官方至今不敢公布這份審計報告。

北京日報的報道出來後，一位北京商界人士對中央社表示，他 許多朋友都不相信對任志強貪腐的指控，只能說任志強因言入罪。官方列舉的一個“重要細節”是任志強以簽訂虛假合約方式，給兒子撥去3640萬元，同一商界人士認為，任志強疼兒子在中國商界是出了名的，但以他家裡幾億、十幾億元的財產，撥個3000多萬給兒子，“需要這麼費功夫嗎？”

親北京的『多維網』13日刊出一篇『涉案2.2億的任志強是如何逃過中共審計的，是如何算出來的？』也對這筆“貪款”大惑不解。

報道引述任志強本人2011年12月30日在微博發文說，“拿到的審計報告說明自己沒有任何個人貪腐腐敗問題，可以放心卸任了”。

文章繼續：中國黨政事業單位‘一把手’在離任時，按照法定程序，必須由審計機關對其任職期間是否存在經濟上違法違紀問題進行審計。文章稱，任志強在位時曾經歷過四次審計，最後一次也沒有任何負面的問題。

『北京日報』這篇報道似乎失去了塗黑效應，中國社交平台微博上絕大多數評論信息只看到評論數量看不到評論內容。為什麼呢，那些評論里的話恐怕不好聽吧？

更微妙的是，『環球時報』胡錫進發推文本意在跟進『北京日報』，但明顯暗示了任志強涉及的是政治對抗問題。

經濟罪同“嫖娼“一類罪名被指是中共打擊所有敢於反抗大小對手的手段，以為安上這樣的罪名，就像胡錫進說的，屁股底下就不乾淨了。但民間的邏輯不一樣，因為任對習近平的批評廣為傳播，人們對任志強一案的理解更不一樣。

觀察人士指出，北京當局對任志強的審判是一次秘密審判，沒有律師辯護，沒有當事人的公開辯護的說法，完全是憑着一面之詞—當局的權利定罪。官媒要為任志強硬安上貪腐之罪，恐怕 不會容易。